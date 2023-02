Une semaine de relâche normale... enfin!

Bon congé à tous les élèves de la province qui commencent leur semaine de relâche aujourd’hui !

Pour la première fois depuis deux ans, les élèves du Québec vivront une semaine de relâche sans restrictions sanitaires. En 2021 et en 2022, pour plusieurs, la pandémie avait terni l’ambiance de ces vacances.

Détresse, anxiété, dépression : on a beaucoup parlé des effets négatifs de la pandémie. Aujourd’hui, j’ai envie de m’attarder aux impacts positifs qu’a eus la pandémie sur de nombreuses familles qui avaient été obligées de cesser le tourbillon de la vie habituelle.

En cette semaine de relâche, la première « normale » depuis deux ans, j’ai envie de célébrer ces bienfaits qui se sont ancrés dans les relations familiales.

Belles histoires

En pandémie, j’ai vu de nombreux parents se rapprocher de leurs ados. Des pères et des mères m’ont dit avoir développé un canal de communication avec leurs enfants, qui est resté depuis et qui leur permet d’avoir un lien spécial et inespéré avec leur progéniture.

J’ai vu des personnes âgées communiquer autrement, mais plus souvent avec leurs petits-enfants. J’ai vu des jeunes appeler leurs grands-parents presque tous les jours pour prendre de leurs nouvelles pendant la pandémie. Certains d’entre eux m’ont parlé de ce lien spécial qu’ils ont conservé avec leurs grands-parents, de combien ces échanges sont précieux désormais pour eux.

Moi-même, je me suis rapprochée de ma mère, en allant habiter chez elle pendant le confinement. Maintenant, nous sommes plus complices que jamais.

La pandémie a apporté son lot de souffrances, certes. Mais elle a aussi apporté du bon et ce qu’il reste de ces bienfaits peut être mesuré en semaine de relâche.

Entre toutes les activités que vous avez peut-être prévues pour cette semaine, je vous souhaite de profiter de ces liens familiaux qui se sont solidifiés dans les dernières années.