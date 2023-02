Uni-Sélect vendue aux Américains

Cinq ans après le cri du cœur de l'un de ses fondateurs, le distributeur québécois de peintures automobiles Uni-Sélect passe aux mains du géant américain LKQ, qui l’avale pour 2,8 milliards de dollars.

«Cette acquisition renforce davantage les activités mondiales de distribution de pièces automobiles de LKQ», a souligné Dominick Zarcone, président et chef de la direction de LKQ Corporation par communiqué.

«L’opération offre une valeur et des liquidités attrayantes à nos actionnaires et représente l’aboutissement des efforts de notre équipe dévouée visant à améliorer nos activités et à accroître l’efficacité en mettant l’accent sur l’excellence du service à la clientèle», a ajouté Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect.

Fleuron perdu

En 2018, Gaston Trudel, alors âgé de 94 ans, s’était montré triste de voir que le fleuron de pièces d’automobiles de Boucherville pensait se départir d'une filiale.

«Je trouve ça misérable», avait réagi Gaston Trudel au Journal, lui qui a fondé Uni-Sélect à Saint-Hyacinthe avec une dizaine d’autres entrepreneurs en novembre 1968.

Or, cinq ans plus tard, c’est la totalité de la société qui est vendue au géant américain LKQ de Chicago.

– D’autres détails suivront.