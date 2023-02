Vrai: des rendez-vous avec les Contes pour tous, la tragédie de Lac-Mégantic et Raël

Vrai proposera au cours des prochains mois une incursion dans l'univers des Contes pour tous, revisitera la tragédie de Lac-Mégantic, s'intéressera aux extraterrestres de Raël et enquêtera sur le ministre souverainiste Claude Morin, qui voulait faire du Québec un pays tout en étant une source rémunérée de la GRC.

La plateforme de Vidéotron misera sur le documentaire de 90 minutes «Il était une fois... les Contes pour tous» de Jean-François Poisson. Produit par Attraction, ce film reposera sur les témoignages d’artistes et d’artisans de la grande époque des Contes pour tous. On se rappelle entre autres de «La guerre des tuques», «Bach et bottine», «Le grenouille et la baleine», tout en célébrant la renaissance de la populaire franchise créée par le regretté Rock Demers. Sa compagnie Les Productions La Fête fait revivre les Contes pour tous avec un nouveau film, «Coco Ferme», qui est actuellement projeté dans les salles obscures pour la semaine de relâche.

Avec «Lac-Mégantic», une série documentaire de quatre heures réalisée par Philippe Falardeau et produite par Trio Orange, on analysera la catastrophe ferroviaire ayant fait 47 morts le 6 juillet 2013, en se demandant non pas si une pareille tragédie se reproduira un jour, mais bien quand... L’œuvre démontrera, dit-on, «que la thèse de l’accident ne tient pas». Contrairement à la série «Mégantic», disponible sur Club illico et qui fait vivre le drame de l’intérieur, la série documentaire «Lac-Mégantic» couvrira l’aspect politique de la chose, alors que la voie de contournement n’est toujours pas en chantier.

Avec «Raël QC», un documentaire de 90 minutes réalisé par Arnaud Bouquet et produit par St-Laurent TVA, on remontera jusqu’en 1976 quand des Québécois ont commencé à être fascinés par les messages de Raël venus des extraterrestres...

La série documentaire «Dans la tête d’un espion» de Flavie Payette-Renouf, produite par Productions Déferlantes et Productions Babel, permettra de se pencher sur l'ex-ministre Claude Morin, qui était l'architecte de l'étapisme dans le premier gouvernement souverainiste de René Lévesque alors qu'il fournissait en parallèle des renseignements à la Gendarmerie royale du Canada. L’analyse politique du «Journal» et de QUB radio Antoine Robitaille et le journaliste du «Devoir» Dave Noël enquêtent.

Aussi sur Vrai bientôt:

L’offre de Vrai sera diversifiée avec plusieurs autres propositions, comme:

- la série documentaire d’Alexandra Cliche-Rivard et Sofi Langis «La course à l’or bleu», produite par Impact TV, dans laquelle on s’intéressera à l’avenir de l’eau au Québec;

- la série téléréalité «La robe» de Vanessa Cournoyer, produite par Sphère Média, dans laquelle deux stylistes seront en compétition;

- la série documentaire «Maman la mitraille» de Martin Paquette, produite par Urbania, dans laquelle Gilles Tessier, le fils de la célèbre braqueuse de banques de Monica la mitraille enquêtera pour mieux la connaître;

- la série docuréalité «L'effet Bocuse d'Or» de Pascal Brouard, produite par Fair-Play, dans laquelle on suivra le chef Samuel Sirois et son équipe aux Jeux olympiques de la gastronomie;

le documentaire «Le huitième étage, jours de révolte» de Pedro Ruiz, produit par Faits Divers Média inc., œuvre hybride naviguant entre «autobiographie et fiction» dans lequel on se penchera sur Jacques Lanctôt, un personnage «singulier» impliqué dans le Front de libération du Québec (FLQ);

- le documentaire «Agression armée» de Gaëlle D’Yglemarre, produit par Sphère Média, dans lequel on racontera l’agression dont a été victime Stéphanie Raymond le 15 décembre 2011 par son supérieur des Forces armées canadiennes;

- la série docuréalité «Tout pour mon toutou» de Mélissa Beaudet, produite par Attraction, dans laquelle on s’intéressera à des gens qui font fous de leurs chiens.