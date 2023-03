Droguée à son insu deux fois en moins d'un an, une Montréalaise de 22 ans sonne l'alarme

Une jeune femme de 22 ans qui a été droguée à son insu à deux reprises en moins d’un an dans des bars de Montréal sonne l’alarme pour que des mesures soient prises afin de lutter contre ce fléau qui perdure depuis des années.

«Il faut prendre conscience que ça existe, que c’est partout et se poser la question en tant que société: qu’est-ce qu’on fait?, s’insurge Rozana Ryan. À la fin de la journée, c’est plate que ce soit toujours aux filles de se protéger.»

Cette jeune étudiante de l'Université de Montréal a accepté de raconter son histoire au Journal dans l’espoir de limiter le nombre de victimes qui pourraient subir le même sort qu’elle.

Rozana Ryan a vécu un premier calvaire dans une fête universitaire en avril dernier. Seulement 15 minutes après avoir pris son premier verre au bar, elle s’est retrouvée dans les toilettes, étourdie.

Photo fournie par Rozana Ryan

«Pendant 1h30, je suis restée couchée à terre. Finalement, il y a une de mes amies qui m’a trouvé, on est sorti dehors et elle a réussi à me ramener chez moi, se souvient-elle. Je n’arrivais même pas à marcher. J’ai juste pass out.»

Bien qu'elle ait été troublée par son expérience, Rozana Ryan a préféré tourner la page.

Triste déjà-vu

Moins d’un an plus tard, vendredi dernier, l’histoire s’est répétée en allant dans un bar, rue Beaubien. En toute fin de soirée, alors que les effets de l'alcool s'étaient largement dissipés, Rozana Ryan a pris un «shot» offert par un groupe de garçons, sans pour autant s'en méfier.

«Je suis allée dehors, j'avais une conversation avec deux de mes amies pendant comme quinze minutes, résume-t-elle. Je me souviens que ça commence à être flou et après, c'est le black-out total.»

C'est grâce à l'aide de son entourage qu'elle est demeurée en sécurité.

«J'ai reconnu tout de suite les signes [d'intoxication] quand j'ai vu Rozie, elle n'était pas capable de parler, elle était complètement molle», indique son amie Andrea Bélair Arreola, qui a pu s'occuper d'elle et a aussi été droguée à son insu dans le passé.

«Le lendemain, je me réveille en panique, sans savoir j'étais où, avec qui j'étais. Le cœur me débattait», décrit celle qui se dit soulagée qu'un individu mal intentionné n'est pas profité son triste état.

Furieux, le père de Rozana, l'ancien conseiller municipal Richard Ryan, a dénoncé sur les réseaux sociaux le cauchemar de sa fille.

«Comment de jeunes hommes, pas bien plus vieux qu'elle, peuvent penser faire de tels gestes? Qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête? Et comment les autres boys à côté peuvent laisser faire ça sans réagir», écrit-il.

Lors de ses deux intoxications, Rozana Ryan a préféré ne pas alerter la police, comme des personnes dans son entourage ayant vécu des situations semblables ont vécu des expériences négatives en se tournant vers les autorités.

Portrait difficile à définir

Si le fléau du GHB, aussi appelé «drogue de viol», est bien connu de tous, il est encore difficile aujourd'hui d'établir la gravité de sa portée, indique Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal.

Courtoisie

«La confirmation par des tests biologiques est difficile à avoir, c'est ça le problème, explique l'expert en toxicomanie, rappelant que le GHB est une substance naturelle présente dans notre organisme. Après 12 à 24 heures, c'est difficile de distinguer des niveaux anormaux par rapport à des niveaux normaux du corps humain.»

Le manque de «données fiables» pourrait faire en sorte qu'il y peu de sensibilisation massive sur l'enjeu, convient le professeur Fallu.

«Probablement que ça nuit, effectivement», tranche l'expert.