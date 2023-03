Drôles sur TikTok: malgré les inquiétudes, elles partent en tournée

Les humoristes Claudie Mercier et Mégan Brouillard se sont servies de TikTok pour partager leurs vidéos comiques auprès de leurs milliers d’abonnés. Elles se disent inquiètes des problèmes de sécurité qui seraient liés au réseau social chinois, mais comptent tout de même profiter du succès qu’elles y connaissent pour faire le saut sur scène.

« On va suivre ça. Je ne connais rien en cybersécurité. Mais c’est sûr que si le gouvernement nous dit que c’est dangereux, je vais y penser », explique Mégan Brouillard, qui compte 156 700 abonnés sur la plateforme.

Même inquiétude du côté de Claudie Mercier. « Si TikTok est banni du Canada, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? dit-elle. Je ne vais pas me mettre à lancer une pétition et être une activiste. Je ne vais pas virer folle [rires]. »

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Problèmes de sécurité ou pas, les deux humoristes et d’autres tiktokeurs tenteront de prouver qu’ils sont aussi drôles dans la vraie vie que virtuellement dans le cadre de la mini-tournée #Stand-up, propulsée par Zoofest.

Claudie Mercier s’emballe lorsqu’elle parle du réseau social chinois. Inscrite depuis trois ans, elle a vu son nombre d’abonnés monter à une vitesse fulgurante dans les premiers mois.

« J’ai atteint le million d’abonnés en un an et demi environ », dit-elle en entrevue avec Le Journal.

Découverte par le grand public en 2019 avec l’émission Occupation double Afrique du Sud, Claudie Mercier fait plusieurs collaborations sur TikTok avec différentes compagnies. La créatrice de contenu reconnaît que cette plateforme lui génère « un gros gagne-pain » actuellement.

Grâce à ses vidéos comiques, Claudie Mercier s’est aussi fait remarquer par l’humoriste Mégan Brouillard qui l’a invitée à participer à la deuxième édition du spectacle #Stand-up, l’an dernier à Zoofest.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Dans ce concept, imaginé par Mégan en 2021, des tiktokeurs font chacun un numéro d’humour d’une dizaine de minutes. Plusieurs d’entre eux n’ont jamais fait de scène de leur vie. C’était le cas de Claudie.

« Les humoristes, je les regardais avec toute l’admiration du monde en me disant que c’était un métier que je ne ferais jamais, dit-elle. Ça prend du courage en maudit pour monter sur une scène ! »

Pourquoi Mégan a-t-elle pensé à Claudie pour ce spectacle ? « Je trouvais que ses vidéos étaient drôles et originales », répond-elle. Mais n’y a-t-il pas une différence entre être drôle sur vidéo et l’être sur scène devant un public ? « Absolument, répond Mégan. Mais une joke, c’est une joke. »

Cinq villes

Après deux éditions présentées à Zoofest, la mini-tournée #Stand-up s’arrêtera dans cinq villes : Montréal (3 mars), Québec (16 mars), Brossard (31 mars), Sherbrooke (14 avril) et Trois-Rivières (20 mai).

En plus de Claudie Mercier et de Mégan Brouillard, qui animera les spectacles, #Stand-up mettra en scène Tommy Néron, Charles-Antoine des Granges, Julie-Pier Letarte, Nabil Queen, Charles Brunet, Danick Martineau et Martin Lauzon. Liliane Blanco-Binette, qui participe présentement à Big Brother Célébrités, se joindra au groupe quand elle sortira de l’aventure.