Formule 1: survol des écuries Aston Martin, McLaren et Alpine

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn.

Aston Martin (Moteur Mercedes)

La bonne forme des monoplaces de l’écurie Aston Martin aux essais hivernaux, tenus à Bahreïn la semaine dernière, a attiré l’attention dans le paddock de la Formule 1, tout autant que le comportement prometteur du vétéran Fernando Alonso.

De toute évidence, cette équipe en mal de résultats a mis les bouchées doubles, pendant l’intersaison, pour élaborer une voiture certes plus compétitive. Quant à Lance Stroll, on se demande encore s’il sera en mesure de reprendre son volant pour cette première escale de 2023. Blessé à un poignet à la suite d’une chute en vélo, le pilote québécois a été opéré à Barcelone il y a quelques jours, et sa participation est toujours incertaine.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

7 e | 2018 | 52 pts*

7 e | 2019 | 73 pts**

4 e | 2020 | 195 pts**

7 e | 2021 | 77 pts

7e | 2022 | 55 pts

* Force India | ** Racing Point

18. LANCE STROLL

Canada | 24 ans

11e au championnat en 2020

Écuries en F1 : Williams (2017 et 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Aston Martin (depuis 2021)

Williams (2017 et 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Aston Martin (depuis 2021) Débuts en GP : Australie 2017

Australie 2017 1 re victoire : —

— GP disputés : 122

122 Victoire : 0

0 Podiums : 3

3 Position de tête : 1

14. FERNANDO ALONSO

Espagne | 41 ans

Champion du monde en 2005 et 2006

Écuries en F1 : Minardi (2001), Renault (2002 à 2006), McLaren (2007, et 2015 à 2018), Renault (2008 et 2009), Ferrari (2010 à 2014), Alpine (2021 et 2022) et Aston Martin (2023)

Minardi (2001), Renault (2002 à 2006), McLaren (2007, et 2015 à 2018), Renault (2008 et 2009), Ferrari (2010 à 2014), Alpine (2021 et 2022) et Aston Martin (2023) Débuts en GP : Australie 2001

Australie 2001 1 re victoire : Hongrie 2003

Hongrie 2003 GP disputés : 356

356 Victoires : 32

32 Podiums : 98

98 Positions de tête : 22

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN*

Pilotes Chrono Tours Rang Alonso 1 min, 31,450 s 270 9e Drugovich 1 min, 32,075 s 117 12e

* Lance Stroll (forfait en raison d’une blessure) remplacé par Felipe Drugovich

McLaren (Moteur Mercedes)

Cette écurie, jadis dominante, n’a pas résisté à la poussée tardive de sa rivale Alpine qui lui a ravi le quatrième rang au classement final des constructeurs en 2022.

Cette année, elle fera confiance au Britannique Lando Norris dont le talent est indéniable. Pour le seconder, elle a recruté le jeune espoir australien Oscar Piastri (en remplacement de Daniel Ricciardo) qui a gagné partout où il est passé, que ce soit en F3 ou en F2. Si les essais hivernaux n’ont pas été fructueux pour McLaren, du moins sur papier, des coups d’éclat sont toujours probables.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

6 e | 2018 | 6 pts

4 e | 2019 | 145 pts

3 e | 2020 | 202 pts

4 e | 2021 | 275 pts

5e | 2022 | 159 pts

4. LANDO NORRIS

Grande-Bretagne | 23 ans

6e au championnat en 2021

Écurie en F1 : McLaren (depuis 2019)

McLaren (depuis 2019) Débuts en GP : Australie 2019

Australie 2019 1 re victoire : —

— GP disputés : 82

82 Victoire : 0

0 Podiums : 6

6 Position de tête : 1

81. OSCAR PIASTRI

Australie | 21 ans

Première année en F1

Écurie en F1 : McLaren (2023)

McLaren (2023) Débuts en GP : Bahreïn 2023

Bahreïn 2023 1 re victoire : —

— GP disputé : 0

0 Victoire : 0

0 Podium : 0

0 Position de tête : 0

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilotes Chrono Tours Rang Norris 1 min, 32,160 s 142 13e Piastri 1 min, 33,175 s 170 19e

Alpine (Moteur Renault)

À l’instar de McLaren, l’équipe française n’a guère impressionné lors des essais hivernaux tenus la semaine dernière à Bahreïn.

Mais, de l’avis de plusieurs observateurs, les chronos réalisés par ses pilotes n’ont pas été bouclés dans des conditions idéales. Le coéquipier représente toujours son plus grand rival en F1. Or, l’arrivée de Pierre Gasly aux côtés d’Esteban Ocon est déjà un sujet de discussion chez Alpine, car les deux Français se sont livré des débats parfois animés dans le passé, particulièrement en karting. Reste aussi à savoir quelles seront les conséquences du départ du vétéran Fernando Alonso, parti chez Aston Martin.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

4 e | 2018 | 122 pts*

5 e | 2019 | 91 pts*

5 e | 2020 | 181 pts*

5 e | 2021 | 155 pts

4e | 2022 | 173 pts

* Renault

31. ESTEBAN OCON

France | 26 ans

8e au championnat en 2017 et 2022

Écuries en F1 : Manor (2016), Force India (2017 et 2018), Renault (2020) et Alpine (depuis 2021)

Manor (2016), Force India (2017 et 2018), Renault (2020) et Alpine (depuis 2021) Débuts en GP : Belgique 2016

Belgique 2016 1 re victoire : Hongrie 2021

Hongrie 2021 GP disputés : 111

111 Victoire : 1

1 Podiums : 2

2 Position de tête : 0

10. PIERRE GASLY

France | 27 ans

7e au championnat en 2019

Écuries en F1 : Toro Rosso (octobre 2017 et 2018), Red Bull (de mars à août 2019), Toro Rosso (août 2019 à décembre 2019), AlphaTauri (2020 à 2022) et Alpine (2023)

Toro Rosso (octobre 2017 et 2018), Red Bull (de mars à août 2019), Toro Rosso (août 2019 à décembre 2019), AlphaTauri (2020 à 2022) et Alpine (2023) Débuts en GP : Malaisie 2017

Malaisie 2017 1 re victoire : Italie 2020

Italie 2020 GP disputés : 108

108 Victoire : 1

1 Podiums : 3

3 Position de tête : 0

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN