Junior extra: une semaine éprouvante pour les Remparts

C’était une fin de semaine fort importante pour les Remparts dans leur préparation pour les séries éliminatoires, mais ils ont échappé deux de leurs trois matchs, s’inclinant jeudi face aux Tigres de Victoriaville puis face aux Mooseheads d’Halifax, dimanche. Les Remparts n’ont pas que perdu deux rencontres, ils ont aussi perdu un (autre) membre important de leur brigade. James Malatesta a subi une fracture du pied contre les Tigres et ratera un mois d’activité. Son nom s’ajoute à une liste déjà longue de joueurs blessés, comptant notamment Nathan Gaucher, Evan Nause, Mikaël Huchette et Thomas Darcy.

Ils se sont démarqués

CHARLE TRUCHON

PHOTO TIRÉE DU SITE LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 2 buts | 2 passes | 4 points

ZACHARY BOLDUC

PHOTO TIRÉE DU SITE LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 2 buts | 0 passe | 2 points

JÉRÉMY LANGLOIS

PHOTO TIRÉE DU SITE LHJMQ.QC.CA

3 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

ZACHARY BOLDUC

Photo d'archives, Didier Debusschère

Pour une deuxième semaine de suite, il est le joueur des Remparts sélectionné pour cette rubrique. Avec deux buts dimanche contre Halifax, le choix de première ronde des Blues de St-Louis a atteint le plateau des 40 buts à son 51e match. Il lui reste 11 duels pour atteindre le plateau des 50 pour une deuxième saison de suite.

Ce qu’ils ont dit

« On a été la meilleure équipe sur la glace. Ils ont un style conservateur et hermétique, ils ont fait ce qu’ils avaient à faire et ils sont sortis avec la victoire. »

– Patrick Roy après la défaite de 3 à 2 contre les Tigres, jeudi.

« On n’avait rien fait de catastrophique et on s’est retrouvé à 4 à 0. Ça nous a “shaké” un peu. J’ai toutefois adoré le caractère que les gars ont démontré en troisième période et il s’en est fallu de peu pour qu’on revienne »

– Patrick Roy après la défaite de 4 à 3 contre Halifax, dimanche.

L’horaire de la semaine