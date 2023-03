La place du français en musique

Lors d’un de vos passages à l’émission de Sébastien Diaz On va s’le dire ! à Radio-Canada, l’animateur a osé dire que les gens écoutaient de moins en moins de chansons en français. Ça nous a choqués, mes amis et moi, car nous écoutons encore beaucoup de musique francophone et nous sommes convaincus de ne pas être les seuls. Tous les goûts sont dans la nature et comme tout le monde le sait, les goûts ne sont pas à discuter.

Nous aimerions d’ailleurs comprendre une chose : comment ceux et celles qui disent ne plus écouter de la musique en français peuvent-ils prétendre être de vrais Québécois ? Est-ce possible que tous nos vrais Québécois n’écoutent plus leur musique nationale ? Éclairez notre lanterne, Louise, car on est perdus devant tant de faussetés.

Un groupe de 20 personnes

D’abord, ce ne sont pas des faussetés auxquelles Sébastien a fait référence. Il n’a fait que rapporter les résultats d’une étude produite par « L’Observatoire de la culture et des communications » à la suite d’une supervision des habitudes de consommation sur une période de 11 semaines l’an dernier auprès de gens qui sont branchés sur les services de musique en continu.

On y avait découvert que moins de 10 % de toute la musique écoutée sur le web était québécoise. Ce qui est alarmant et qui prouve que l’écoute de la musique anglophone prédomine chez nous. Mais qui dit « écoute de musique en continu » fait surtout référence aux jeunes. Il y a lieu de s’en alarmer pour notre culture et pour notre avenir comme nation.