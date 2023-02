La prison attend un jeune qui provoqué une collision mortelle à 140 km/h

Un jeune conducteur a reconnu avoir provoqué une violente collision en roulant à près de 140 km/h, ce qui avait coûté la vie à un homme juste en face de la résidence de ses parents à Acton Vale.

« Chaque matin en ouvrant les rideaux, je revis cet accident », laisse tomber Rachel Durocher avec la voix étouffée par un sanglot.

Le véhicule de son fils Maxime Cusson, 26 ans, dans lequel prenait aussi place sa belle-fille a été happé de plein fouet, sur la route 116, en octobre 2021. Alertée par le vacarme, Mme Durocher a couru à leur secours après avoir tout entendu du violent impact qui s’est produit devant chez elle.

Photo fournie par Rachel Durocher

Le conducteur en cause, Alexandre Timmons, a plaidé coupable la semaine dernière à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles. Il pourrait écoper d’une peine de 23 mois de détention.

À haute vitesse

Le soir du drame, le chauffard qui avait 19 ans est parti du Tim Hortons en enfonçant la pédale à gaz de son Acura au point où un de ses passagers s’est senti « écraser dans son banc », a relaté la procureure de la Couronne Sabrina Labrie, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Selon le rapport de l'agent reconstitutionniste, Timmons roulait entre 138 et 151 km/h peu avant la collision survenue dans une zone où la limite est de 90 km/h. C’est en voulant faire un dépassement qu’il a heurté le véhicule de Maxime Cusson. Celui-ci avait bien pris soin de mettre son clignotant avant de tourner dans la cour de chez ses parents.

Rachel Durocher ne peut effacer les images de la scène : la voiture était renversée sur le côté des mètres plus loin et le moteur de l’Acura était rendu dans le fossé à cause de la force de l’impact.

Avant de pousser son dernier souffle, Maxime Cusson a eu le temps de dire « Sarah », le nom de sa conjointe. La mère de famille s’est précipitée pour venir en aide à sa belle-fille, qui avait notamment une fracture à la cheville.

Deux passagers dans le véhicule du chauffard ont aussi subi des blessures, dont un qui conserve des séquelles et doit parfois manquer du travail en raison de maux de dos.

« [Mon client] reconnait l’entièreté de son comportement inacceptable et déviant. Il n’a aucune excuse là-dessus. Il y a 3 minutes dans sa vie qui ont fait basculer la vie de bien des gens », a souligné l’avocat de Timmons, Me Patrick Gladu.

Une suggestion commune de 23 mois de prison et d’une interdiction de conduite de 42 mois a été présentée au juge Benoit Gariépy. Il devrait vraisemblablement l’entériner à la prochaine audience, prévue en avril.

Éviter une autre tragédie

Pour sa part, Rachel Durocher multiplie maintenant les efforts pour que les gens prennent conscience des dangers de la vitesse au volant. Elle a installé une croix commémorative ainsi qu’une pancarte sur le terrain devant sa maison sur laquelle on peut lire : « Ralentissez pour éviter une autre tragédie ».

Son fils qui devait bientôt déménager dans le logement de la maison bigénérationnelle « avait la vie devant lui », déplore-t-elle.

« Il avait 26 ans et devait demander sa copine en mariage à Noël. Tout allait bien dans sa vie. Maxime était droit, il était camionneur et savait que c’était important de suivre les règles de la route », confie-t-elle au bout du fil.

Photo fournie par Rachel Durocher

Quelques mois après la collision, elle avait aussi lancé une pétition pour que le ministère des Transports (MTQ) change soit la signalisation au sol afin d’interdire les dépassements dans le secteur ou installe un radar photo.

La municipalité d’Acton Vale, en Montérégie, a appuyé cette demande. « Le MTQ nous a répondu qu’il allait étudier notre demande, mais sans préciser de délai », a fait savoir la porte-parole Vicky Lessard.