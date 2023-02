Le ménage à trois des Sabres

Les Sabres de Buffalo n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2011, mais vont-ils inventer une nouvelle façon de rater les séries éliminatoires avec leur ménage à trois devant le filet ?

C’est assez incroyable, ce qui se passe là-bas. C’est comme si les Sabres marquent tellement de buts (deuxième meilleure attaque de la LNH) que leur entraîneur, Don Granato, semble accorder peu d’importance au nom de son gardien partant.

D’ailleurs, les Sabres ont gagné leurs trois derniers matchs contre des équipes de leur conférence avec trois gardiens différents. On ne change pas une formule gagnante, dit-on, mais visiblement, ce n’est pas l’avis de Granato.

Il y a d’abord eu ce gain de 6 à 5 à Tampa, jeudi, avec Eric Comrie (41 tirs, cinq buts) devant le filet, puis un autre de 2 à 1 à Sunrise, le lendemain, avec Craig Anderson (50 tirs, un but). De retour à Buffalo, dimanche, c’était au tour de Ukko-Pekka Luukkonen (30 tirs, 4 buts) de mener les siens à la victoire, un triomphe de 7 à 4 contre les Capitals.

Difficile de perdre lorsque son équipe marque six ou sept buts. D’ailleurs, parmi les gardiens ayant joué au moins 15 matchs, Luukkonen a la troisième meilleure aide offensive de toute la LNH à 4,02 buts par partie derrière Jack Campbell des Oilers (4,11) et Jeremy Swayman, des Bruins (4,08).

Et qui retrouve-t-on au quatrième rang ? Nul autre que Comrie avec une aide offensive de 3,94 buts par rencontre. Anderson vient au 27e rang avec 3,17 buts par match. C’est pratiquement un but de moins que ses collègues.

Alors, il se passe quoi maintenant ? Comment Granato va-t-il gérer ses gardiens ? Avant les matchs d’hier, les Sabres étaient hors du portrait des séries avec 66 points, un de moins que les Penguins, mais avec un match en main.

Grâce à Anderson

N’eût été la magistrale performance de 49 arrêts d’Anderson contre les Panthers, vendredi, les Sabres seraient à trois points d’une place en séries. Granato va-t-il jongler avec trois balles encore longtemps ?

Photo d’archives, Martin Chevalier

À moins que le directeur général Kevyn Adams n’acquière un autre gardien numéro un, Anderson est visiblement la meilleure option des Sabres.

Ça se voit sur la glace ainsi que dans les statistiques, qui sont de loin les meilleures à Buffalo (9-7-2/,920/2,70). Il lui manque 60 minutes de jeu pour être dans notre top 30 et même s’il n’a reçu que 18 départs, il est dixième dans la LNH au chapitre des buts sauvés (9,86) selon Clear Sight Analytics.

Adams a tenté de se fabriquer un numéro un avec Comrie en lui offrant un contrat de 1,8 million. Luukkonen aura 24 ans la semaine prochaine et bien qu’il ait un certain potentiel, il n’a pas encore le profil d’un titulaire.

Clairement, le bon vieux Anderson est en tête du trio. Il peut encore élever son niveau de jeu sous pression et on l’a vu contre les Panthers. On comprend qu’à 41 ans, sa charge de travail doit être limitée, mais il est temps de l’utiliser davantage.

Peu de gardiens ont sa capacité à voler des matchs. C’est bien beau des victoires de 6 à 5 et 7 à 4, mais pour des matchs déterminants de 2 à 1 sous pression, le seul gardien des Sabres ayant fait ses preuves est Anderson.

Ullmark en tête

Linus Ullmark garde le cap en tête de notre classement et la rotation se poursuit derrière lui avec les Ilya Sorokin, Connor Hellebuyck et Jake Oettinger. Et non, le but qu’a marqué Ullmark n’influence pas son nombre de points au top 30.