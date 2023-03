Le phénomène des pluies d’animaux: une ville australienne a vu des poissons tomber du ciel

Une ville en Australie fait jaser depuis quelques jours alors des témoins ont vu des pluies de poissons tomber du ciel, un phénomène rare qui serait causé par les conditions météorologiques.

Il pleut des hamburgers? Il pleut des chats et des chiens, comme l’expression anglaise? Non. En fait, la municipalité de Lajamanu du Nord aride d’Australie a été choquée lorsqu’il a plu du poisson.

Située près du désert de Tanami, cette communauté n’a pas vu ce fameux phénomène se produire depuis plus d’une décennie, lorsqu’une tornade a aspiré d’une traite les poissons des rivières.

AFP

Le conseiller local de Lajamanu, Andrew Johnson Japanangka, a déclaré aux nouvelles locales: «nous avons vu une grosse tempête se diriger vers [nous] et nous pensions que ce n’était que de la pluie. Mais quand la pluie a commencé à tomber, nous avons également vu des poissons tomber.»

Selon ses habitants, de nombreux poissons étaient «encore vivants» lorsqu’ils ont atterri à des kilomètres de la ville. Ils ont dû les déplacer dans des flaques d’eau pour les aider à survivre.

Même que certains enfants en auraient ramassé pour les garder comme animaux de compagnie... au plus grand effroi de leurs parents. Bien que cocasse, cet événement n’est toutefois pas une blague.

Connu, mais rare

Ce phénomène appelé «pluie animale» est bien réel. Selon les experts, il serait causé par des trombes d’eau marines en tornades, embarquant et transportant de même les espèces nautiques.

Images tirée de Facebook / capture d'écran

Le représentant Japanangka a qualifié ce phénomène étrange de «bénédiction du Seigneur».

Jeff Johnson, expert en poissons au musée de Queensland, a affirmé que les poissons issus des trombes marines étaient connus sous le nom de perches pailletées ou de grognements pailletés, et ils seraient parmi les poissons d’eau douce les plus courants en Australie.

Et ce n’est pas la première fois: un incident similaire a eu lieu à Lajamanu en 2010, et il avait déjà été enregistré en 2004 et 1974, il y a 50 ans. Certains s’en souviennent comme de l’eau de roche.

Comment est-ce possible?

Les poissons ne pleuvent pas vraiment du ciel, dans le sens qu’ils ne viennent pas des nuages et de la condensation de la vapeur d’eau. Ce sont des poissons qui étaient dans les cours d’eau sur Terre.

La meilleure explication pour ce phénomène, selon les experts, est que de fortes perturbations de l’air, comme les tornades, soulèvent l’eau et les poissons dans les airs.

AFP

Lorsque les tornades traversent des étendues d’eau, elles deviennent des trombes marines. Ceux-ci aspirent l’eau dans lequel se trouvent les poissons ou les créatures qui y nagent.

La tornade emporte alors le poisson sur une distance. Puis, à mesure qu’elle s’affaiblit, la tornade perd sa force qui retient les objets, et les poissons commencent alors à pleuvoir sur le sol.

À quelle autre occasion a-t-il plu du poisson?

Les pluies de poissons se sont déjà produites plusieurs fois dans différentes parties du monde.

À Yoro, au Honduras, il pleut du poisson chaque année à la fin du printemps et au début de l’été, après des pluies torrentielles, alors que les conditions sont si intenses que personne n’ose sortir.

James Thew - Fotolia

En 2008, les habitants du village de Kandanassery, près du Kerala en Inde, ont été choqués lorsque de petits poissons ont commencé à pleuvoir vers la fin d’une averse soudaine.

Et en 2021, Texarkana au Texas a aussi été surprise lorsqu’il a commencé à pleuvoir du poisson.

D’autres animaux peuvent-ils pleuvoir?

Selon ABC News, plusieurs animaux peuvent pleuvoir du ciel. Certains se font attraper dans les tempêtes, comme des grenouilles, des oiseaux ou d’autres espèces aquatiques.

En 2015, des millions d’araignées sont tombées du ciel dans la région des Southern Tablelands en Australie, recouvrant la campagne régionale de leurs toiles. Les habitants ont affirmé que le soleil était presque masqué par le grand nombre de bébés-araignées tombant du ciel.

Bien qu’étonnant et dérangeant, cette manifestation n’en sera pas à sa seule récurrence.