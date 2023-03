Le PLQ devrait appuyer la tenue d’une commission sur l’avenir du Québec, selon un ex-ministre libéral

Le PLQ devrait appuyer la tenue d’une commission sur l’avenir du Québec, croit l’ex-ministre libéral Benoit Pelletier, qui voit là une «proposition pleine de sens».

La mise sur pied d’une vaste consultation sur l’avenir du Québec, comme le réclame le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon, serait l’occasion de «refaire le consensus social au Québec» autour de certains projets et de certaines idées, a fait valoir Benoit Pelletier, mardi, au micro d’Antoine Robitaille à QUB radio.

Or, le premier ministre Legault a déjà indiqué qu’il a peu d’appétit pour une telle consultation. Son attaché de presse a affirmé lundi que le PQ «cherche à diviser» en faisant cette proposition, et qu’une commission sur l’avenir du Québec n’est pas une priorité aux yeux du gouvernement.

«Les Québécois, depuis quelques années, montrent des signes de lassitude par rapport au dossier national, a convenu Benoit Pelletier, mais le leadership politique devrait indiquer au contraire aux politiciens d’aller au-delà de cette lassitude-là, de redonner aux gens de l’espoir et de leur redonner le goût de se battre pour des idées, notamment des idées qui vont dans le sens de la défense des intérêts du Québec à l’intérieur du Canada.»

Par ailleurs, l’ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes croit comme le chef péquiste qu’un tel exercice serait pertinent pour améliorer le rapport de force du Québec face au gouvernement fédéral.

«Quand on est en politique et qu’on se bat contre Ottawa dans un dossier ou dans un autre, et qu’on n’a pas l’appui de la population, et que les gens nous envoie le message que ce qu’on fait finalement est démodé, que ce qu’on fait est inutile [...], ben on se retrouve seul avec le ballon», a-t-il dit.

Fédéralisme

Les libéraux ont exprimé lundi qu’ils considèrent que le Québec n’a pas besoin d’une commission sur l’avenir du Québec, mais seulement «d’un premier ministre qui se tient debout pour les Québécoises et les Québécois».

Pour Benoit Pelletier, il s’agit d’une preuve que «beaucoup de gens» au Parti libéral «ne comprennent pas ce qu’est le fédéralisme», qui est pour eux une «option inconditionnelle».

«Beaucoup de gens au sein du PLQ qui ne comprenne pas que le fédéralisme implique d’abord l’autonomie des provinces, et même la souveraineté des provinces dans leur champ de compétence», a-t-il développé.

L’ancien ministre a également rappelé que le fédéralisme exige «un certain équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les pouvoirs provinciaux» ainsi qu’un respect des compétences provinciales face à l’exercice du pouvoir fédéral de dépenser, un autre aspect selon lui mal compris actuellement au PLQ.