Le Québec en vedette à Lille: «Désobéir: le choix de Chantale Daigle» et «Nichole» en compétition à Séries Mania

Le série «Désobéir: le choix de Chantale Daigle» sera en compétition dans la section Panorama International au festival Séries Mania, où beaucoup de producteurs convergeront le mois prochain pour promouvoir le meilleur du petit écran québécois.

• À lire aussi: Dévoilement de la bande-annonce de Désobéir: le choix de Chantale Daigle

En tout et pour tout, une cinquantaine de professionnels et de créatifs de chez nous convergeront à Lille, en France, du 17 au 24 mars, pour la tenue de Séries Mania.

La série Désobéir: le choix de Chantale Daigle, écrite par Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, réalisée par Alexis Durand-Brault et produite par Also Productions y sera en compétition. Elle sera en lice pour quatre prix attribués par le jury professionnel, pour un prix du jury des étudiants et sera éligible au prix du public. Les abonnés de Crave pourront la découvrir à compter du 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Une autre production québécoise, la websérie Nichole, scénarisée par Guenièvre Sandré, sera pour sa part en compétition dans la section Formats courts. Il s’agit d’une réalisation de Guenièvre Sandré et de Gabriel Savignac, et d'une production d’Inséparables Films.

Pour son traditionnel événement «Coming Next From Québec», la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) sera épaulée cette année par Bell Média, Québecor Contenu, Radio-Canada et Télé-Québec – pour la première fois –, afin de mousser sept séries prêtes à conquérir les marchés internationaux. On tentera ainsi de capter l'attention de diffuseurs, d'acheteurs et de programmateurs étrangers.

C’est le cas pour les séries Après le déluge (Zone3 / ZAMA Productions, présentée par Bell Média); Avant le crash (Productions Sovimage, présentée par Radio-Canada); Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) (St Laurent TV, présentée par Bell Média); La candidate (Encore Télévision, présentée par Radio-Canada); L’air d’aller (Urbania, présentée par Télé-Québec); Les perles (Encore Télévision, présentée par Québecor Contenu); et «Mégantic» (Also Productions, présentée par Québecor Contenu).

À propos d'Antoine en projection marché

D’autres œuvres québécoises seront proposées en projection marché, dont À propos d’Antoine, une production de ComédiHa! que l’on peut découvrir sur Club illico et qui a été sélectionné par «Variety» comme l’une des sept séries à ne pas manquer lors de la dernière édition du Berlinale Series Market.

La vidéothèque de Séries Mania braquera par ailleurs ses projecteurs sur les séries Fragments, L’air d’aller, L’empereur et Mégantic, alors que les acheteurs internationaux pourront enfiler deux épisodes de chacune d’entre elles.

Enfin, trois producteurs québécois bénéficieront de visibilité dans l'Hexagone lors de la session Producers to Watch organisée par Téléfilm Canada, soit Alexandre Lavigne et Gabriel Savignac, pour Nichole, et Lou Bélanger, pour Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits).