Les hommes, les femmes et les autres: rayon genre, on a l'embarras du choix...

En ce qui concerne la sexualité, je suis ouvert.

La seule chose que je demande, c’est que les relations se déroulent entre personnes majeures et consentantes.

Si ces conditions sont remplies, mélangez-vous et swinguez votre compagnie, comme chante Jean-Pierre Ferland.

Contrairement à nos institutions et à de plus en plus d’entreprises, qui veulent savoir avec qui leurs employés couchent, je crois que ce qui se passe dans les chambres à coucher (ou les salons, les cuisines et les salles à fournaise, pourquoi pas) ne regarde personne d’autre que ceux qui s’y baladent les fesses nue tête.

Ou avec pas de bobette.

POURRAIS-JE AVOIR UN P’TIT CAFÉ ?

Mais un gars a beau être ouvert, reste qu’il y a des choses qui sont, sinon difficiles à avaler, du moins difficiles à comprendre.

Comme toutes les nouvelles dénominations de genre.

J’avoue, je m’y perds.

Je me sens comme un gars qui sort de prison après 20 ans et qui entre dans un Starbucks pour acheter un café.

Je regarde le menu, et je ne comprends plus rien.

Un moka quoi ?

Un frappucino qui ?

Et c’est quoi, ça, un chaï aux citrouilles avec du lait d’amandes ?

Je peux-tu juste avoir un café, s’il vous plaît ? Comme on en vendait dans le temps ?

Un liquide noir et chaud qu’on verse dans un verre en Styrofoam ?

Ça n’existe plus ?

C’est exactement comment je me sens (et vous aussi probablement) avec les genres.

Avant, il y avait homme et femme.

Maintenant, c’est comme la rangée des céréales au Metro. Faut que tu lises au dos de la boîte pour savoir ce que tu manges.

TSÉ GENRE

Tenez, j’ai une amie qui m’a envoyé une capture d’écran du site du Collège des médecins.

Quand un membre du Collège veut renouveler son adhésion, on lui demande s’il est :

– Féminin

– Masculin

– Agenre

– Non conforme à un genre

– De genre fluide

– Non-binaire

– Transmasculin

– Transféminin

– Bispirituel(le)

– Bigenre

– Cisgenre

– De genre multiple

– Autre.

Comme je vous le dis, moi, je suis ouvert. Ton corps, ton sexe, ton genre – parfait !

Je veux juste comprendre...

C’est quoi la différence entre « Non conforme à un genre », « De genre multiple », « De genre fluide », « Agenre » et « Non-binaire » ?

C’est pas toute la même affaire, ça ?

On dirait le catalogue de peintures Sico.

Il y a « Blanc », « Blanc Igloo », « Mousse de champignon », « Huile de coton », « Pina Colada », « Fleur de sel » et « Bouleau pâle ».

J’ai beau fixer chaque couleur pendant 15 minutes, je ne vois aucune différence.

Ce sont sept sortes de blanc.

Un est blanc, pis l’autre est... blanc.

Mais moi, dans la liste de genres du Collège des médecins, celui qui m’intrigue le plus, c’est « Autre ».

Y a vraiment des gens qui ne se retrouvent dans AUCUNE des catégories proposées ? Wow !

Ils sont quoi ? Trigenre ? Flexigenre ?

Moi, si vous connaissez une personne qui est « Autre », s’il vous plaît, présentez-la-moi, je veux savoir à quoi elle ressemble !

VIVE LES ÉTIQUETTES !

C’est quand même bizarre, non ?

Les wokes ne cessent de nous dire qu’ils ont les étiquettes en horreur.

Or, ils sortent une nouvelle étiquette toutes les deux semaines !

C’est un genre...