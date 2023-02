En politique, les relations épistolaires publiques entre politiciens n’ont rien de nouveau. Après le référendum de 1995, rappelons entre autres les lettres cinglantes de Stéphane Dion à Lucien Bouchard.

Alors ministre des Affaires intergouvernementales sous Jean Chrétien, M. Dion y accusait le populaire premier ministre du Québec de semer la confusion sur le projet souverainiste.

À son tour, François Legault a volontairement fait circuler la lettre qu’il avait envoyée à son homologue fédéral Justin Trudeau l’implorant d’agir dans le dossier épineux du chemin Roxham.

La stratégie n’a rien d’original, mais souvent, comme pour M. Legault, elle s’en avère pas moins efficace.

L’objectif premier de la lettre est d’occuper l’espace médiatique tout en gênant un adversaire par un moyen plus durable qu’un point de presse. Comme on le sait, les paroles s’envolent, mais les écrits restent. D’autant plus si la lettre fait la une des journaux...

Lundi, rebelote pour Paul St-Pierre Plamondon. Dans une lettre adressée à François Legault, le chef du Parti Québécois lui demande d’instituer une nouvelle commission spéciale sur l’avenir du Québec. Rien de moins.

Le défi d’exister

Faisant le constat d’une inquiétante marginalisation politique du Québec au sein de la fédération, PSPP exhorte le premier ministre Legault de s’inspirer de son prédécesseur Robert Bourassa.

Dans la foulée de l’échec de l’Accord du lac Meech, M. Bourassa avait créé la Commission Bélanger-Campeau sur l’avenir du Québec. Bien évidemment, le chef péquiste sait que M. Legault n’en fera rien. Le refus rapide signalé par son porte-parole l’a confirmé sans surprise.

PSPP sait bien que le chef caquiste, ayant quitté le PQ pour fonder un parti post-souverainiste, n’a aucune intention d’ouvrir la boîte de Pandore du statut constitutionnel du Québec.

Tout comme PSPP sait que sa lettre n’égratignera en rien le téflon de M. Legault au sein de son électorat.

Sa lettre vise plutôt à marteler son message voulant que face au fédéral, M. Legault n’a pas de « plan B ». Surtout, elle s’inscrit dans la nécessité pour le chef péquiste d’exister politiquement malgré un caucus d’à peine trois députés.

Défi relevé

Depuis le scrutin du 3 octobre, c’est d’ailleurs son principal défi. Coup après coup, d’une campagne électorale menée rondement en passant par la saga du serment au roi, PSPP et son équipe le relèvent avec habileté.

Tellement qu’en fin d’année, selon un sondage Léger/Le Journal, pour la première fois en cinq ans, le PQ s’était hissé au 2e rang des intentions de vote chez les francophones. Loin toutefois derrière la CAQ.

Le chef péquiste effectue aussi en ce moment une « tournée européenne » où il accorde des entrevues et donne des conférences, dont une à l’Université d’Oxford.

En Écosse, il a rencontré l’ex-premier ministre souverainiste Alex Salmond. Une visite qui semble s’être nettement mieux passée que celle de Pauline Marois en 2013. Alors première ministre, son vis-à-vis du moment, le même Alex Salmond, s’était refusé à faire une apparition publique avec elle.

Bref, PSPP et son caucus continuent de montrer qu’ils entendent trouver tous les moyens possibles pour tenter de tenir bon jusqu’aux élections de 2026.