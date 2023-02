Malgré les enjeux de sécurité, ces artistes québécois sont actifs sur TikTok

Malgré les enjeux de sécurité dévoilés récemment reliés à TikTok, les artistes d’ici très actifs sur le réseau social n’ont pas encore émis de commentaires ni pris position sur le sujet. Vont-ils quitter l’empire de clics qu’ils ont réussi à bâtir? En attendant leur réponse, voici certains artistes québécois populaires et créatifs sur TikTok.

Rachid Badouri

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

L’humoriste de 46 ans a accumulé 2,5 millions d’abonnés à coups de vidéos comiques le mettant en scène dans différentes situations quotidiennes. Les discussions avec son papa Mohammed sont particulièrement savoureuses. Les vidéos TikTok de Rachid Badouri comptent un total de 27.6 millions de j’aime à ce jour. https://www.tiktok.com/@rachidbadouriofficiel

Roxanne Bruneau

Photo d'archives

Roxanne Bruneau invite ses 447,000 abonnés TikTok à la suivre dans son quotidien, pas toujours glamour, de chanteuse populaire. Ses récentes vidéos parisiennes « Roxy in Paris » ont suscité beaucoup d’intérêt et l’ensemble de son œuvre TikTok a, à ce jour, généré 9,6 millions de j’aime. https://www.tiktok.com/@roxanebruneau

Arnaud Soly

Photo Courtoisie, Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L’humoriste fait régulièrement crouler de rire ses 214,5 millions d’abonnés TikTok. Le papa de deux filles a généré 3.1 millions de j’aime avec ses vidéos maison, ses hilarantes voix off par-dessus différentes vidéos populaires et ses extraits du Club Soly mettant en scène des humoristes invités comme Louis-José Houde et Richardson Zéphir. https://www.tiktok.com/@arnaudsoly

Énola Bédard

Le Journal de Québec

La danseuse, chorégraphe et actrice québécoise qui réside désormais à Los Angeles est suivie par 15,9 millions de personnes sur TikTok. Ses vidéos de danse, souvent tournés au milieu de foules et partout à travers L.A., confirment chaque fois l’étendue de son talent de danseuse et de chorégraphe. Et que dire de ses costumes de danse! Elle compte, pour le moment, 343,8 millions de j’aime. https://www.tiktok.com/@enola.bedard

Math Duff

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Mathieu Dufour, alias Math Duff, raconte de petits bouts de sa vie de manière toute simple et fort comique. Cela lui a permis d’aller chercher 185,600 abonnés TikTok et d’accumuler 3,3 millions de j’aime. Sa récente montée de lait à propos du site de reventes et de dons Market Place est hilarante. Elle a piqué la curiosité de 266,900 personnes. https://www.tiktok.com/@mathduff