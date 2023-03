Marcel Dionne continue d’espérer que la Coupe Stanley revienne au pays

Même s’il a passé les plus belles années de sa glorieuse carrière dans le sud des États-Unis, Marcel Dionne a toujours un penchant pour ses racines et espère revoir la Coupe Stanley en sol canadien pour une première fois en 30 ans, sans trop y croire.

• À lire aussi: LNH: les Sénateurs s’approchent encore des séries

• À lire aussi: Toutes les transactions dans la LNH

Le meilleur marqueur québécois de l’histoire et sixième meilleur pointeur dans la LNH (1 771 points) était de passage à Québec afin de donner une conférence devant des hommes d’affaires de la région.

Celui qui réside à Niagara Falls, en Ontario, suit toujours de près les activités de la Ligue nationale. Si la saison se terminait aujourd’hui, seuls les Maple Leafs, les Jets et les Oilers seraient qualifiés pour les séries éliminatoires.

Des espoirs à Toronto

Le « King » se désole en constatant que la dernière conquête canadienne est celle de Montréal, en 1993, tandis que les Leafs patientent depuis 1967.

« Il y a tellement de compétition aujourd’hui, avec tellement d’équipes. Ça ne plaira pas à grand monde, mais on n’a pas le choix de dire que Toronto et Montréal ont gagné pas mal de leurs coupes du temps qu’il y avait six équipes ! », a soupiré l’homme de 71 ans.

Aux yeux du légendaire attaquant, il faut regarder du côté de Toronto pour entretenir l’espoir d’une coupe à saveur canadienne.

La panoplie de transactions des derniers jours, qui a notamment permis de mettre la main sur Ryan O’Reilly, Noel Acciari, Jake McCabe et Luke Schenn, pourrait changer la donne, même s’il refuse de s’emporter.

« Toronto, ce qui leur manque, c’est du chien. Avec O’Reilly, c’est bien parti. Ça leur donne de la vie. Ils ont tous leurs gars de finesse, mais là il faudra voir s’ils peuvent avoir une ligne d’attaque physique. Sans ça en séries, ça ne fonctionne pas », a-t-il constaté.

Le Sud avant les Nordiques

Toujours en affaires, l’auteur de 731 buts en carrière se désole par ailleurs que Québec n’ait toujours pas renoué avec ses Nordiques.

« Il y a une raison pour laquelle ça n’a pas marché, et c’est Jeremy Jacobs (le propriétaire des Bruins). Tu ne peux pas rentrer dans la ligue quand quelqu’un de puissant comme lui ne veut pas. Il a dans l’idée que les Nordiques, ce n’est pas une bonne marque de commerce forte », a-t-il opiné.

Dionne a lui-même contribué à l’essor du hockey dans un marché non traditionnel lors de ses prolifiques années à Los Angeles, mais il peine à croire que la LNH s’obstine à demeurer dans des endroits comme l’Arizona.

« Il y a des franchises qui ne l’ont pas. Il n’y a pas de monde. Veux-tu m’expliquer comment des hommes d’affaires qui font autant d’argent font des erreurs comme ça ? » s’est-il questionné.