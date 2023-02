NFL : de la grosse bisbille entourant les Commanders

Les propriétaires de la NFL seraient sur le point de voter pour exclure et forcer le propriétaire des Commanders de Washington, Daniel Snyder, à vendre l’entièreté de son équipe.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien Washington Post lundi soir, Snyder et les autres détenteurs de concessions seraient à couteaux tirés.

L’homme de 58 ans aurait exigé que la NFL et les autres propriétaires l’indemnisent contre d’éventuelles responsabilités légales et des coûts reliés à une possible vente de l’équipe. Snyder aurait même menacé de poursuivre la ligue si ses demandes n’étaient pas satisfaites. Les autres propriétaires auraient qualifié ses réclamations de «ridicules» et d’«absurdes».

Les Commanders ont démenti le tout dans un communiqué.

«L’histoire publiée par le Washington Post concernant le processus de vente impliquant les Commanders de Washington est simplement fausse», a affirmé le club dans sa missive.

Snyder est dans l’eau chaude depuis un bon moment déjà en raison de la gestion d’incidents survenus lors des 20 dernières années. Le comportement de certains dirigeants de l’équipe – dont Snyder lui-même – et des irrégularités financières ont entaché la réputation de l’organisation.

La NFL a d’ailleurs imposé une amende de 10 millions $ à l’organisation, en juillet 2021, en lien avec des allégations d’abus sexuels. Elle n’avait toutefois pas présenté les résultats de son enquête indépendante au moment de cette décision.

À ce sujet, il semble que Snyder ait demandé à la NFL de garder ces résultats privés. Le circuit aurait toutefois l’intention de les dévoiler au grand jour prochainement.

Rappelons également que les autorités fédérales du District Est de la Virginie enquêtent sur de possibles irrégularités financières chez les Commanders.

Vente entamée

En novembre, Snyder a amorcé le processus de vente de l’équipe en embauchant Bank of America Securities pour considérer la vente totale ou partielle du club qu’il a acquis en 1999.

Plusieurs acheteurs potentiels se seraient manifestés pour mettre la main sur la concession sportive dont la valeur est estimée à 5,6 milliards $. Ce serait le cas du propriétaire des 76ers de Philadelphie, Josh Harris, du propriétaire des Rockets de Houston, Tilman Fertitta, et du milliardaire Jeff Bezos.

Finalement, pour forcer Snyder à se départir entièrement des Commanders, les trois quarts des propriétaires de la NFL doivent voter en faveur de son exclusion.