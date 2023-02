Osheaga: le groupe The National s’ajoute à la programmation

Le groupe américain The National s’est ajouté mardi à la programmation de la 16e édition du festival Osheaga, qui se déroulera du 4 au 6 août au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Les cinq gars originaires de l’Ohio, mais basés depuis un moment à New York, s’arrêteront à Montréal cet été pour partager le matériel de leur neuvième opus, First Two Pages of Frankenstein, qui sera lancé le 28 avril. Le premier extrait, New Order T-Shirt, circule déjà et l’album renfermera des collaborations avec Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens et Taylor Swift. La formation est composée de l'auteur-compositeur-interprète Matt Berninger – à la voix rauque et chaude –, des frères Aaron et Bryce Dessner ainsi que des frères Bryan et Scott Devendorf.

C’est la troisième fois déjà que The National jouera à Osheaga, après ses passages en 2010 et en 2018.

The National jouera le samedi, soit le même jour que la tête d’affiche Billie Eilish. Les deux autres têtes d’affiche sont RÜFÜS DU SOL, le vendredi, et Kendrick Lamar, le dimanche.

Aya Nakamura se produira également le vendredi, mais le reste de la programmation n'a pas encore été dévoilé par le promoteur evenko.

Plus d’information, notamment pour les billets, est disponible en ligne.