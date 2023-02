Se sentir cocu au hockey à Vegas

Les jeunes femmes exposent leur poitrine dans la baie vitrée pour ensorceler l’équipe adverse, l’annonceur maison hurle pendant 30 secondes d’un avantage numérique, la musique est tellement forte qu’on ne s’entend pas parler. Je ne m’habitue pas encore au hockey à Vegas.

J’y suis allé pour une deuxième fois en deux ans la semaine dernière, contre les Flames.

C’était plein, la foule était en délire. Un billet qui a du bon sens coûtait 300 $ CA. Cette fois-ci, j’ai essayé le hyde lounge, c’est-à-dire une section presque sur le toit avec un bar. Ma conjointe et moi avions les meilleures places et on ne voyait pas la moitié de la glace parce que c’était fait comme ça. Mais c’était quand même bondé ; et on aurait dit qu’il y avait juste moi qui étais révolté.

Je suis sûrement trop conservateur. Et je suis assurément un frustré de Québec, jaloux de Vegas. Surtout que ça marche, leur affaire. Mais ça me donne une claque sur la gueule quand j’y vais.

Les meneuses de claque de l’équipe, dans un costume qui se résume à des plumes, de la paillette et une brassière, dansent derrière le filet adverse pendant l’échauffement.

Getty Images via AFP

Hurlements

Je parlais avec un ancien résident de St. Louis qui a maintenant ses billets de saison pour les Golden Knights. Plus puriste, il était aussi crampé quand je pognais un saut chaque fois que l’annonceur nous criait qu’il y avait une punition à l’autre équipe.

«ÇA VEUT DIRE QUE LES GOLDEN KNIGHTS ONT UN AVANTAGE NUMÉRIQUE.» Ça durait 30 secondes.

«Hey, do you think there’s a power play?», me disait-il, en riant de ce cirque.

La dernière minute de chaque période est commanditée et on saute aussi par surprise quand l’annonce se met à s’époumoner pour nous le dire.

Et que dire de la cérémonie avec le chevalier qui patine avec une épée en plastique avant chaque match? Je ne comprends pas. C’était peut-être original il y a quelques années. Mais là, c’est n’importe quoi. Et tellement mauvais. Mais tout le monde adorait. Juste moi encore qui chialais.

AFP

Elle est partie avec un autre et ça marche

J’ai fait beaucoup d’arénas de la LNH. Je n’ai pas la prétention de connaître l’ambiance partout comme mes collègues affectés à la couverture de la LNH, mais je n’ai rien vu de comparable jusqu’à présent. Comme si le match était secondaire. Oui, c’est la folie quand ils marquent, mais disons que la réaction est moins instantanée que lorsque le CH compte au Centre Bell.

Comme amoureux de hockey et gars de Québec, je vois ça et je me sens cocu.

On pensait avoir ce qu’il fallait, et quelqu’un de plus riche est venu prendre notre place, notre flamme. On pensait pouvoir offrir une si belle histoire, et le nouveau est arrivé avec son or et ses promesses. Et en plus, ça marche et personne ne peut vraiment remettre en question le fait que notre équipe n’ait pas été choisie.

Comme dirait Gerry Boulet : ayoye, tu m’fais mal.