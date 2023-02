Son fils assassiné: «C’est insultant de te faire dire que tu n'es rien», déplore la mère de Thomas Cameron

Karine Cameron est insultée de se faire dire qu’elle n’est pas une victime, mais simplement une mère par l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (l’IVAC) qui refuse de lui offrir une compensation financière prétextant qu’elle n’était pas sur les lieux lors du meurtre sordide de son fils survenu en août 2019 à Sherbrooke.

«Je vais m’en souvenir pour le reste de mes jours. Je suis incapable de tourner la page. Ce n’est pas une mort naturelle. Ce n’est pas un accident, c’est de la main d’un être humain. On ne veut pas que nos proches souffrent avant le décès et c’est ce qui est arrivé à mon garçon. Il a essayé de se défendre, de se sauver et de le supplier d'arrêter. C’est un meurtre qui est totalement gratuit», a-t-elle décrit au micro de Benoit Dutrizac à QUB radio, mardi.

Du même souffle, elle a expliqué que l’ancienne loi stipulait qu’il fallait être témoin pour être considéré comme une victime, comme le gardien du parc qui reçoit une indemnisation à vie. «Ça, je peux le comprendre. On m’a dit que je ne pouvais pas l’identifier, car il était trop magané. Le lendemain, je me suis rendue sur place et les pompiers qui nettoyaient la scène ont manqué d’eau. J’ai vu la mare de sang de mon fils. Malgré tout ça, je ne suis pas considérée comme une victime.»

La loi a changé dernièrement, faisant en sorte qu’elle aurait pu être indemnisée pour un maximum de trois ans. «Un procès peut durer trois ans. Nous, pendant ce temps-là, nous sommes prisonniers de ce système. Après trois ans, tout tombe. La tête, le corps et l’esprit. Je dois continuer de me battre pour être considérée comme une victime, car c’est arrivé sous l’ancienne loi. Ce n’est même pas rétroactif», a raconté celle qui a été forcée d’emprunter de l’argent à ses proches.

Cette dernière a mentionné qu’elle n’a plus les capacités physiques et mentales pour travailler à temps plein depuis la perte de son enfant. «L’argent ne pousse pas dans les arbres. Je la prends où cet argent-là ? Au Canada, je suis considérée comme une victime, mais je ne suis pas indemnisée. Au Québec, je ne suis pas considérée comme une victime et je ne reçois pas d’indemnisation.»

Karine Cameron comprend que les accusés ont le droit à divers services. «Il y a de l’accompagnement et des programmes. C’est moi qui paie et je n’ai rien en retour.» Cette dernière a fait plusieurs démarches afin d’obtenir de l’aide, dont auprès de l’IVAC, mais les demandes ont été refusées. Elle passera au Tribunal administratif du Québec prochainement.

Thomas était un garçon enjoué et très généreux a décrit sa mère endeuillée.

«Il a vécu beaucoup d’intimidation. Il s’est viré de bord et il ne pouvait pas s’empêcher d’aider les victimes. Il soutenait ses amis dans l’intimidation. Il a toujours été présent pour eux. C’était un garçon généreux. Il sortait de l’adolescence et nous faisions des activités ensemble», s’est-elle remémorée.