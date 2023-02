Téléphones intelligents: Xiaomi, chef de file des fabricants chinois à l’assaut d’Apple et Samsung

Derrière les difficultés de Huawei, d’autres géants chinois s’affirment sur le segment des téléphones intelligents en Europe, à l’image de Xiaomi, chef de file d’entreprises qui ambitionnent de grapiller des parts de marché aux leaders Samsung et Apple.

En dépit des sanctions américaines qui ont « considérablement affecté » ses ventes, Huawei détient le magasin le plus imposant de l’histoire du salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone, avec une surface de 11 000 m2.

• À lire aussi: Malgré les enjeux de sécurité, ces artistes québécois sont actifs sur TikTok

« La levée des restrictions liées à la Covid-19 en Chine a permis à ces fabricants d’assister en force au salon. Chacun d’entre eux cherche à s’imposer comme la +troisième voie+ face à Apple et Samsung sur les marchés européens et ils considèrent tous le MWC comme un événement charnière pour y parvenir », souligne Ben Wood, analyste chez CSS Insight.

Le mieux placé aujourd’hui pour prendre la relève de Huawei est Xiaomi: N°3 mondial, sa part de marché atteignait 13% en 2022, derrière Apple (19%) et Samsung (22%), selon l’étude annuelle du cabinet spécialisé IDC.

Sur certains marchés européens, comme en Espagne, Xiaomi se hisse même à la première ou à la deuxième place.

Notre positionnement, c’est de « faire une marque [ayant] la capacité à proposer des produits accessibles en intégrant beaucoup d’innovations avec un rapport prix/produit sur les segments entrée et milieu de gamme extrêmement compétitif. On est leader (sur le marché français) sur les téléphones intelligents à moins de 200 euros », explique à l’AFP Guillaume Chaigneau, patron de Xiaomi France.

« Haut de gamme »

C’est un acteur qui est bien placé », confirme Thomas Husson, analyste chez Forrester. « Xiaomi a moins d’investissements en R&D et en innovation que Huawei, mais le groupe est très bon en marketing. (...) Ils ont de bons produits à prix accessibles » même si, « aujourd’hui, ils vont un peu plus sur le haut de gamme aussi ».

Sur ce segment, Xiaomi a présenté en grande pompe cette semaine ses nouveaux fleurons, conçus en partenariat avec le fabricant allemand d’appareils photo Leica, avec comme ambassadeur le photographe Steve McCurry.

Pourquoi un tel positionnement, loin de son coeur de cible?

L’idée, c’est de « montrer que nous maîtrisons le meilleur de la technologie », répond Guillaume Chaigneau. « On maîtrise l’innovation, on la fait entrer au départ sur des segments premium pour ensuite la démocratiser et la proposer dans ce qui constitue notre coeur de métier, l’entrée et le milieu de gamme ».

• Chronique: Ingérence de la Chine au Canada: est-ce que Trudeau a quelque chose à cacher?

Mais avant de pouvoir détrôner Samsung et Apple, la route est encore longue pour Xiaomi et ses homologues.

« Pour toutes ces sociétés chinoises, le problème majeur, à mon avis, est la marque, parce qu’elles ne sont pas encore suffisamment établies dans les différents pays d’Europe », souligne l’analyste de Forrester.

« Elles doivent fournir une expérience de marque un peu différente pour arriver à prendre la part de marché de Huawei qui s’est effondrée et éviter qu’elle n’aille vers Samsung par exemple », ajoute-t-il.