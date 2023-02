Tom Brady l’humoriste?

Avant de faire le saut comme analyste à la télévision, Tom Brady aurait l’intention de tenter sa chance comme humoriste.

Selon radaronline.com, l’ancien quart-arrière de la NFL souhaite devenir un «stand-up comedian». Une source qui a demandé de garder l’anonymat affirme que les proches de l’homme de 45 ans essayeraient de le convaincre qu’il s’agit d’une mauvaise idée.

«Tom a été un incroyable quart-arrière, mais il doit mettre de côté cette idée avant qu’il ne soit trop tard», a déclaré la personne qui serait au fait du dossier.

Après avoir annoncé sa deuxième retraite comme footballeur en février dernier, Brady a aussi indiqué qu’il n’amorcera pas sa carrière d’analyse à la télévision avant l’automne 2024. Le propriétaire de sept bagues du Super Bowl détient une entente de 10 an

s d’une valeur de 375 millions $ avec Fox Sports. L’ancien pivot s’était engagé à rejoindre l’équipe d’experts du réseau quand il ne serait plus à l’œuvre sur le terrain.

«Je veux être bon dans ce que je fais, avait déclaré Brady. La semaine dernière, j’ai parlé avec les gens de Fox Sports. Les dirigeants me permettent de commencer mon opportunité à Fox à l'automne 2024 et c’est quelque chose de formidable pour moi.»

Brady a porté les couleurs des Patriots de 2000 à 2019 et a remporté le Super Bowl à six occasions avec le club de la Nouvelle-Angleterre. Il s’est ensuite joint aux «Bucs» et a soulevé le trophée Vince-Lombardi une autre fois.