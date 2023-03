ST-LAURENT, Cécile

(née Labonté)



À Brossard, le 14 février 2023, est décédée Madame Cécile Labonté, épouse de feu Monsieur Raymond St-Laurent.Précédée par son fils Richard, elle laisse dans le deuil ses enfants, Raymonde (Pierre) et Johanne (André), ses petits-enfants Simon-Pierre (Michelle) et Josiane (Louis), ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mars 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 11 mars 2023 de 13h à 15h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 11 mars 2023 à 15h en la chapelle du complexe.