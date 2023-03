JODOIN, Noëlla



C'est avec une immense tristesse et beaucoup de douleur que nous vous faisons part du décès inattendu de Noëlla Jodoin, le 23 février 2023, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil, ses 3 enfants Line (Richard), Gino (Laura) et Marisa (Sylvain), ses 4 petits-enfants Steffie (Guillaume), Joëlle, Martin et Antonio, ainsi que son frère Gilles et ses soeurs Fernande et Denise, sans oublier de nombreux proches et amis. Elle laissera aussi un vide immense à la Résidence Outremont où elle résidait depuis les 4 dernières années.La famille accueillera parents et amis le vendredi 10 mars 2023 à compter de 9h au salon :Une cérémonie à l'Église Saint-Viateur, 1175 avenue Laurier Ouest, suivra à 11h. De retour au salon, un goûter sera servi de 12h à 14h.