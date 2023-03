BEAULIEU, Marcel



À St-Hubert de RdL, le 20 février 2023, à l'âge de 74 ans et 2 mois, est décédé M. Marcel Beaulieu, époux de Francine Malenfant, fils de feu M. Charles Eugène Beaulieu et de feu dame Alice Gosselin. Il demeurait à Sainte-Julie autrefois de St-Hubert de Rivière-du-Loup.Il laisse dans le deuil son épouse Francine; ses enfants Véronique (Alain Veri), Julie (Martin Morneau) et Charles; ses petits-enfants Justin, Amélie, William, Ève, Jérémy et Élie. Il laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et amis des familles Beaulieu et Malenfant.La famille recevra les condoléances au :4, RUE MAILLOUXSAINT-HUBERT-RIVIÈRE-DU-LOUPTél. 418 862-2668 Téléc. 418 862-0939Courriel : info@m-a-rioux.qc.cawww : m-a-rioux.qc.cale vendredi 3 mars 2023 de 19h à 21h30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 4 mars 2023 à 11h en l'église de Saint-Hubert-Rivière-du-Loup. L'inhumation de M. Beaulieu au cimetière de Saint-Hubert-Rivière-du-Loup aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don aux Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec Qc, G1W 2L4. Formulaires disponibles au funérarium.