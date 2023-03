BENOIT, Florent



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 20 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Florent Benoit, époux de Mme Isabelle Brisebois-Benoit.Il laisse dans le deuil ses deux filles Marie-Claude et Nathalie (Mike Gauthier), son beau-fils Benoît, son petit-fils Joseph, ses frères et soeurs : feu Jean, feu Jeannine, feu Lise, Roger, Raynald, Fleurette et leurs conjoints(es) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.Un hommage lui sera rendu lors d'une cérémonie des cendres, ultérieurement.