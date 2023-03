PRÉVOST, Claire (née Leroux)



C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de Claire Leroux, veuve de Jean Prévost, fille de feu Isaïe Leroux et de feu Ludivina Chevrier.Née il y a un siècle à St-Polycarpe (Soulanges), elle a vécu à Rosemont et à Anjou.Claire est décédée au CHUM, le 23 février 2023, entourée de ses enfants, Jacques (Suzanne), Alain, Monique (Alain), Normand (Ginette) et Élaine (Daniel).Claire avait aussi des petits-enfants, feu Philippe, Pascale, Joëlle, Danielle, Stéphanie, Carolyne, Katrine, Carl et Camille, ainsi que plusieurs arrière-petits enfants, qu'elle chérissait.Elle sera exposée le vendredi 10 mars, de 9h30 à 12h30, puis de 14h30 à 15h30, à la :où seront accueillis la famille et les proches.Les condoléances seront suivies d'une cérémonie à 15h30 en la chapelle de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.Les obsèques seront célébrées à une date ultérieure avec une cérémonie à l'Église Saint-Martin, de Laval.