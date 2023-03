CORRIVEAU, Huguette



À Montréal, le 23 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Huguette Corriveau, fille de feu Adèle Duguay et feu Antoine Corriveau.Elle laisse dans le deuil amis et connaissances dont notamment Alain Savoie, Lisa Van Cryenest, Alexandre Savoie et son filleul Gérald-Pierre Savoie de même que ses grandes amies Monique St-Germain et Lise Rivest sans oublier celle qui l'a aidée et accompagnée depuis 3 ans soit Sarah Goldberg.Des remerciements spéciaux sont également adressés aux membres du personnel du Manoir Outremont à Montréal et plus spécifiquement aux infirmières et préposées du 3e étage pour tous les soins et toutes les attentions prodigués depuis maintenant 2 ans. Merci aussi à toutes les personnes qui ont côtoyé et apprécié Madame Corriveau au fil des années.Une cérémonie, ouverte à tous et toutes, en souvenir de notre amie Huguette (Hugo), aura lieu mardi le 7 mars prochain à 16:00 précises à l'endroit suivant :SAINTE-THÉRÈSE, QC, J7E 1C5Tél. 450-473-5934Un buffet chaud et froid sera servi par la suite vers 17:00, dans une salle de réception du même endroit, afin d'offrir à toutes les personnes présentes à la cérémonie l'opportunité de se rappeler les bons moments passés en compagnie de celle qui nous a quittés.Outre le don de fleurs, toute marque de sympathie peut également se traduire par un don à La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 507-460 rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal, Qc, H3B 1A7 tél : 1-888-636-6473 (Mme Julie Papin, option 2).