SYLVAIN, née GAGNÉ

Aimée-Rose



Au CHSLD des Deux-Rives, le 21 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Aimée-Rose Gagné. Elle est la fille de feu monsieur Gaudias Gagné et de feu madame Rose-Aimée Bolduc.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Marie Sylvain, ses enfants : Dany (Ghislain), Kathy (Richard), Caroline (Jocelyn), Chantal, Jean (Isabelle) et Annick (Patrick), ses petits-enfants : Mathieu, Vanessa, Jessika, Manuel, Anthony, Alex, Jean-Sébastien, Jérémy, Abigaëlle et Léo, ses arrière-petits-enfants : Ryan, Steven, Justin, Léa, Louka, Thomas, Olivia et Jules ; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3le vendredi 3 mars de 19h00 à 21h00 et le samedi 4 mars 9h00 à 11h00. La cérémonie suivra en l'Église Saint-Paul l'Ermite dès 11h00 (377 rue du Village, Repentigny, Qc, J5Z 1S6).La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Deux-Rives pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer () ou à la Société Alzheimer