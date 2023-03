COUTURE, Marcel



De Saint-Jean-sur-Richelieu, est décédé M. Marcel Couture, le 28 janvier 2023, à l'âge de 74 ans et 5 mois, époux de Mme Lise Leboeuf.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son beau-fils Marc (Christiane) et sa belle-fille Monique (Claude), ses petits-enfants Mickael (Sabrina), Stéphanie, Francis (Christina) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lise (Michel), son frère Guy (Rosanne), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2(450) 499-7957le samedi 11 mars 2023 à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu à 16h.