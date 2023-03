THERRIEN, Lucien



À Laval, à l'âge de 74 ans est décédé Lucien Therrien, natif de St-Philémon (Bellechasse).Outre son épouse Rita Fournier, il laisse dans le deuil sa fille Julie (Martin), ses petits-enfants Charles-Henri et Annabelle. Il laisse également dans le deuil son frère Paul (Camille), sa soeur Alice, sa soeur Denise (Maurice), sa belle-soeur Pierrette (Claude), sa belle-soeur Carole, son beau-frère Paul, sa belle-soeur Rosanne, sa filleule Anne-Marie et son filleul François ainsi que plusieurs neveux, nièces et nombreux amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Sylvain (750 boul. Saint-Sylvain, Laval, Qc, H7E 2X3) à 10h00 le samedi 4 mars 2023. Une cérémonie funéraire sera célébrée à 11h00 à ladite église.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Hôpital Cité de la Santé de Laval.