LEAVY, Bobby



Subitement à Ste-Julie, le 15 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Bobby Leavy, époux de madame Monique Savaria.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Sylvain Chrétien), Ghislain (Nadia Paquette), ses petits-enfants Dany, Cindy, Marc-Antoine, Jonathan et Naïka, ses arrière-petits-enfants Maveryck et Leslie, sa belle-soeur Denise (feu Harold Leavy), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 mars 2023 de 12h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.