Bureautique: commencez cette formation à distance qui vous offre plusieurs débouchés professionnels

Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation? Vous avez un esprit pratique et un attrait pour les résultats concrets? Cette diplômée de l’AEC Bureautique vous explique comment cette formation en ligne peut vous ouvrir de nombreuses portes.

Dès mars 2023, le Service de la formation continue et aux entreprises du Cégep André-Laurendeau accueillera sa prochaine cohorte du programme d'Attestation d'études collégiales (AEC) Bureautique - Agent(e) d’administration.

Reconnue par les entreprises, cette formation en ligne, qui propose des mises en situation réelles et assure un taux de placement de 100%, a séduit Karine Carbonneau, une diplômée qui occupe aujourd’hui le poste de secrétaire au Service du greffe pour une municipalité du Québec.

Une formation rapide et concrète

C’est à la suite d’une rencontre avec un orienteur et avec l’idée en tête d’effectuer un retour aux études que Karine Carbonneau a décidé de s’inscrire à l’AEC Bureautique, en plein cœur de la pandémie.

«La formation concordait bien avec mes aptitudes et avec mes exigences, puisqu’elle se donne 100% à distance. Je travaillais dans le service à la clientèle et je voulais changer de mode de vie comme je suis mère monoparentale. De plus, j’aimais le fait que le programme offert par le Service de la formation continue et aux entreprises du Cégep André-Laurendeau aborde plusieurs volets (communication, rédaction, comptabilité, organisation d’événements, etc.), ce qui a permis de m’ouvrir plusieurs portes», souligne l’ancienne étudiante.

C’est ainsi qu'elle a entamé cette formation en ligne à temps plein, d’une durée de 12 mois, suivie d’un stage de quatre semaines. «Nous avions une très belle cohorte. Même à distance, il y avait une belle chimie entre les étudiants et les enseignants», confie-t-elle.

Karine Carbonneau souhaite rassurer ceux et celles qui s’inquièteraient au sujet de leurs compétences et leurs qualifications pour intégrer ce programme: «C’est une formation qui s’adresse aux gens de tous les âges et de tous les niveaux. Une fois la formation complétée, nous sortons très bien équipés. Les employeurs sont d’ailleurs étonnés de constater à quel point nous sommes qualifiés lorsque nous arrivons sur le marché du travail».

Un métier stimulant et polyvalent

Planifier, organiser et assurer le suivi de l’ensemble des activités administratives, voilà ce qui attend les diplômés de l’AEC Bureautique - Agent(e) d’administration. «C’est un métier qui demande de la débrouillardise, de l’autonomie et de la créativité», précise la diplômée.

«Selon le milieu de travail dans lequel on évolue, il n’y a pas toujours des procédures claires qui ont été mises en place et c’est notre rôle de les implanter tout en s’adaptant aux politiques de l’entreprise», explique Karine Carbonneau.

«À la mairie, je collabore avec tous mes collègues. J’apprends beaucoup sur le fonctionnement des municipalités à travers mes tâches quotidiennes qui consistent à traiter des courriels et des factures, faire de la rédaction et de la mise en page de documents, créer des bons de commande, etc.», mentionne-t-elle.

Des débouchés professionnels intéressants

Dès la fin de leur cursus, les étudiants de l’AEC Bureautique sont très sollicités par les entreprises. Le stage d’intégration joue également un rôle important puisque plusieurs organisations proposent un poste aux étudiants à la fin des quatre semaines.

«Je suis une personne déterminée qui fait un peu à sa tête. J’avais un endroit précis où je voulais faire mon stage, soit la mairie de ma municipalité. Il n’y avait jamais eu de programme de stage, mais j’ai réussi à les convaincre de me donner ma chance et, petit à petit, j’ai fait ma place», explique Karine Carbonneau.

Des postes de commis à la comptabilité, commis au soutien administratif, commis d’administration, commis de bureau et d’adjoint(e) administratif(ve) sont offerts dans divers milieux à travers la province.

«Les domaines sont très variés. Qu’on pense aux institutions gouvernementales, au milieu de la santé, aux courtiers en assurance et bien plus encore, les diplômés sont en demande, donc il est facile de trouver un emploi avec de bonnes conditions de travail à la fin de nos études», affirme la diplômée de l’AEC.

Vous pensez avoir le profil et les qualifications pour entamer une formation en Bureautique - Agent(e) d'administration? Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine cohorte du Service de la formation continue et aux entreprises du Cégep André-Laurendeau qui débutera le 27 mars 2023.