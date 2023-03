FONTAINE, née LEVERT Carmen

FONTAINE, née LEVERT

Le 24 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Carmen Levert, épouse de feu Clément Fontaine.Elle laisse dans le deuil son fils Jean et son épouse Joanne, ses petits-enfants Émilie et Jean-Philippe, sa soeur Janette ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 2500 avenue des Perrons à Laval,le samedi 4 mars 2023 de 14:00 à 18:00. Une cérémonie sera prononcée à 17:00 au salon suivi d'un buffet dans la salle de réception du complexe Urgel Bourgie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer.