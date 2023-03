De grands chamboulements immobiliers sont à prévoir dans votre vie, mais vous n’avez pas toutes les connaissances nécessaires pour vous charger de cette transaction.

Vous planifiez vendre ou acheter une maison et faire affaire avec un courtier ou une courtière? Voici quelques sujets à aborder avec ce dernier.

De grands chamboulements immobiliers sont à prévoir à court ou moyen terme dans votre vie. Mais, vous n’avez pas toutes les connaissances et compétences nécessaires pour vous charger de cette importante transaction.

L’emploi des services d’un courtier immobilier est donc tout indiqué. Cependant, comment choisir celui ou celle qui représentera vos intérêts dans cette démarche?

Années d’expérience

Comme pour toute autre profession, plus une personne cumulera des années dans le même domaine et plus, logiquement, elle aura de l’expérience, à quelques exceptions près.

Toutefois, ce n’est pas parce que vous faites affaire avec un courtier ou une courtière plus jeune que cette personne vous donnera un moins bon service. C’est pourquoi il est aussi important de lui demander le nombre de maisons vendues dans votre secteur afin d’avoir une meilleure idée de son taux de réussite.

Un réseau de personnes-ressources

Une transaction immobilière requiert les services d’un minimum de professionnels, ne serait-ce que pour faire notarier la vente ou l’achat, ou encore pour obtenir votre taux hypothécaire. S’il s’agit d’un achat, une vérification par un inspecteur en bâtiment est aussi fortement recommandée.

Ainsi, n’hésitez pas à demander à votre courtier s’il connaît des professionnels fiables qui pourraient prendre en charge certains de vos besoins.

L’approche

Si vous vendez votre demeure, questionnez votre futur courtier sur sa stratégie. Par exemple : de quelle manière compte-t-il publiciser votre maison? Qui prendra les photos? Est-ce lui-même ou fait-il affaire avec un photographe? Comment fonctionne-t-il lorsqu’il y a des visites? En combien de temps pense-t-il que votre propriété sera vendue?

Inversement, si vous cherchez à acheter une maison, assurez-vous qu’il ou elle comprenne bien vos besoins. Également, demandez-lui s’il connaît bien le quartier que vous visez.

La commission

Tout travail mérite rémunération. Mais, saviez-vous que le taux de commission n’est pas fixe d’un courtier à un autre? En effet, celui-ci peut varier selon les services offerts par le courtier, mais aussi selon son taux de performance, son expérience, etc. Il ne faut pas oublier que le courtier du vendeur doit aussi verser une partie de la commission au courtier de l’acheteur, s’il en a un. Généralement, il s’agit de la moitié du montant.

Ainsi, prenez le temps d’en discuter avec votre futur courtier ou courtière. Rappelez-vous aussi qu’un taux plus bas, même si cela peut être attrayant, n’est pas nécessairement ce que vous devriez viser en premier lieu.

Les clauses

Lorsque viendra le moment de choisir votre courtier ou courtière, lisez attentivement votre contrat de courtage qu’il ou elle vous proposera. N’hésitez pas à poser des questions concernant les clauses du document : garantie de performance, conditions de révocation d’un contrat, droit de dédit, etc.

Bien que généralement, la majorité des transactions immobilières se concluent à la satisfaction de tous, il se peut que ce ne soit pas votre cas, sans pour autant être une horrible expérience. Il est donc important de connaître vos devoirs et responsabilités, ainsi que ceux de votre courtier ou courtière.

En somme, vendre ou acheter une maison est l’une des plus grosses décisions de notre vie. Il est donc primordial de choisir avec soin celui ou celle qui nous accompagnera dans ce projet.