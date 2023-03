Elon Musk confirme que Tesla va installer une usine au Mexique

Le patron de Tesla, Elon Musk, a confirmé mercredi que le fabricant américain de véhicules électriques allait construire une usine dans le nord du Mexique.

Le gouvernement mexicain avait fait part de ce projet mardi et affirmé alors que Tesla avait prévu d’y investir environ cinq milliards de dollars au total.

Elon Musk n’a pas confirmé le montant, mais a annoncé à l’occasion d’une présentation aux investisseurs que la prochaine «méga-usine» du groupe serait installée près de Monterrey.

Située à un peu plus de 200 km de la frontière avec les États-Unis, la ville est l’un des moteurs économiques et industriels du Mexique.

«Cela va signifier un investissement considérable et beaucoup, beaucoup d’emplois», avait affirmé mardi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Selon lui, le groupe américain s’est engagé à prendre en compte les problèmes de pénuries d’eau dans la région, qui a connu une grande sécheresse l’année dernière.

Le patron de Tesla, qui s’est exprimé mercredi sur de nombreux sujets, n’a pas évoqué cet aspect.

Il a en revanche souligné que la construction d’une usine au Mexique était «en supplément de toutes les autres usines».

«Pour être clair, il ne s’agit pas de bouger (la production) d’un endroit à l’autre, mais d’accroître notre production mondiale», a-t-il précisé.

En plus de ses deux usines produisant actuellement des véhicules aux États-Unis, en Californie et au Texas, l’entreprise dispose de «méga-usines» en Allemagne et en Chine.