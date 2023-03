BÉLANGER, Diane



C'est le samedi 4 février, aux soins palliatifs du CHUM à Montréal, qu'est décédée Diane Bélanger, entourée de ses proches. Elle a grandi à Neufchâtel dans la région de Québec et a passé la majeure partie de sa vie à Montréal, sur le plateau Mont-Royal.Elle laisse dans le deuil : ses enfants Véronique, Alexis et Maxime et leurs conjoints et conjointes, son frère Harald, les membres de sa famille recomposée, les Leblanc de Québec et ses nombreux amis. Elle était la fille de feu Bernard Bélanger, conjoint de Marie Leblanc.La famille accueillera parents et amis au complexe :le samedi 4 mars de 13h00 à 15h00. Un hommage à la vie de Diane aura lieu au même endroit à partir de 15h00.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués.