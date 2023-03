Faire équipe avec un courtier, c’est accéder à un savoir 360

Dans un marché immobilier en constante effervescence, un courtier met tout en œuvre pour estimer la trajectoire d’un projet et le concrétiser aux meilleures conditions possibles.

Jour après jour, au rythme des visites, il s’adapte aux grandes tendances du marché et aux subtilités du contexte. Il accompagne, conseille et guide ses clients dans l’une des plus importantes étapes de leur vie, sans jamais compter ses heures.

Véritable chef d’orchestre de l’accompagnement transactionnel, il travaille en étroite collaboration avec une grande variété de spécialistes. Évaluateur, spécialiste en valorisation immobilière résidentielle, photographe, courtier hypothécaire, inspecteur en bâtiment, expert en tests environnementaux, assureur, notaire : le courtier et son réseau s’unissent pour répondre aux besoins de chaque client.

En analysant différents scénarios avec doigté – et une grande dose d’intelligence émotionnelle –, un courtier navigue dans les réalités du marché. Son objectif : amener ses clients à vivre une expérience positive en concrétisant leur rêve immobilier, une étape à la fois.

Faire équipe avec un courtier immobilier, c’est se donner le moyen de ses ambitions! C’est pouvoir compter sur un professionnel qui sait éviter des erreurs coûteuses tout en rassurant son client quand il le faut. C’est avoir accès à un réseau d’experts qui maîtrisent les rouages du marché et dont les connaissances et les compétences mènent à la réalisation de scénarios transactionnels gagnants, en toute confiance.

Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

