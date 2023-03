«Beaucoup de détresse et de désappointement»: une centaine de résidents seront forcés de quitter leur RPA

Plus d’une centaine de locataires de la Villa Sainte-Foy devront déménager dans les prochains mois puisque la résidence privée pour aînée (RPA) cessera ses activités en septembre 2023.

Dans une lettre envoyée le 28 février aux résidents et à leurs proches, le CIUSSS confirme la fermeture de la résidence privée pour aînés. L’endroit sera vraisemblablement reconverti en logements locatifs. Les résidents ont tous été rencontrés mardi par la direction.

«Le 11 décembre 2022, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a été informé que la Villa Sainte-Foy cessera toutes activités à titre de résidence privée pour ainés, le 10 septembre 2023», écrit Johanne Fradette, chef de service au suivi de la qualité et certification des RPA-RHD. Cette dernière précise également que les locataires pourront recevoir de l’aide afin de trouver un nouveau milieu de vie.

En détresse

«On vient de nous annoncer que la Villa Sainte-Foy est vendue. Il y a beaucoup de détresse et de désappointement. La RPA, ce n’est pas une étape de la vie où il y a de retour en arrière possible», a confié un résident de 87 ans au Journal.

«Nous sommes effectivement en processus de vente. Les conditions et les obligations du CIUSSS sont trop difficiles à satisfaire. Dans ces circonstances, on a décidé de passer à autre chose et l’acheteur n’est pas intéressé par une RPA», a mentionné le président Denis Lavigueur.

Vivant à Laval, M. Lavigueur n’est toutefois pas impliqué dans les activités quotidiennes de la RPA. La directrice, Louise Lebel, n’a pas répondu à la demande du Journal. À la résidence, une préposée a précisé qu’il était impossible de lui parler. Selon M. Lavigueur, la transformation se fera graduellement

Fin des services

Regroupant 140 logements, la Villa Sainte-Foy propose différents services à sa clientèle, incluant les services de sécurité, de repas et d’entretien ménager.

L’automne dernier, des résidents et membres d'organismes communautaires avaient demandé à la Ville de Québec de modifier son zonage pour éviter la fermeture de la RPA La Seigneurie de Salaberry et sa reconversion en logements locatifs.

La centaine de locataires de la résidence située dans le secteur Saint-Jean-Baptiste devaient aussi déménager.

En urgence, ils demandaient alors à la Ville de Québec de faire comme plusieurs arrondissements montréalais, qui ont adopté des modifications à leur règlement de zonage pour protéger les résidences pour personnes aînées sur leur territoire. Ces nouveaux règlements interdisent les conversions de RPA en un autre type d'habitation.

«En interdisant les conversions de ces bâtiments, nous souhaitons assurer aux aînés des soins de santé de proximité, de la stabilité et une vie de quartier auxquels ils aspirent», avait même déclaré au mois d’octobre dernier la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Québec n’a pas adopté de réglement en ce sens pour le moment.

Nouvelles normes

Depuis la tragédie de L'Isle-Verte, dans laquelle 32 personnes ont perdu la vie en 2014, plusieurs normes et contraintes se sont ajoutées pour les RPA, notamment l’obligation de munir sa résidence de gicleurs.

Sous la pression financière, des dizaines d’établissements au Québec songent à la fermeture et le gouvernement a repoussé l’échéance pour les gicleurs à décembre 2024.