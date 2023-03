Gabriel, 13 ans: «Je n’ai pas de prof d’anglais depuis octobre»

Comme nous le savons, au Québec, nous faisons face à une grande pénurie de main-d’œuvre. Par exemple, dans l’école secondaire que je fréquente, je n’ai pas de prof d’anglais depuis octobre.

Tout a commencé lorsque je suis entré en deuxième secondaire. Dès ma première journée, j’ai eu un cours d’anglais avec une enseignante qualifiée. Jusque-là, tout allait bien et on avait de vrais cours d’anglais qui respectaient le programme. Environ un mois plus tard, elle est partie et ma classe ignore encore pourquoi. C'est à ce moment-là que des problèmes sont survenus. Je vous explique.

Succession de profs

Lors des cours qui ont suivi, une série de remplaçants se sont succédé et ils étaient presque tous non qualifiés. Ils nous donnaient d’énormes documents à compléter avant la fin du cours. Ils nous mettaient de la pression en nous faisant croire que ça comptait sur notre bulletin de la première étape. On pourrait dire que tout semblait bien aller, mais rien ne tournait rond, car on n’avait vu aucune matière en anglais. En prime, en raison de mes difficultés d’apprentissage, je n’ai pas passé mon anglais de première secondaire. J’ai fini l’année avec un résultat de 58%.

Alors, comment s’en sortir?

Dans une situation comme celle-ci, j’ai décidé d’aborder le problème de façon positive en me disant que c’est un défi qui me fera grandir et me poussera à en apprendre davantage. C'est alors que j’ai décidé d’aller voir mon grand-père, qui vivait à côté de mon école, et de lui demander s'il pouvait m’aider. De plus, j’ai commencé à écouter des émissions en anglais et j’ai aussi demandé à d’autres profs si je pouvais assister à leurs récupérations. J’ai réussi à développer mes stratégies de façon plus autonome, je me suis dépassé.

Bref, ce que je viens d’écrire est mon histoire et je me considère comme chanceux. La plupart des élèves ne le sont pas, car ils n’ont pas accès à autant de ressources que moi, et je sais de quoi je parle.

Plus que jamais, le gouvernement doit agir pour combler le manque de personnel dans les écoles, car ce n’est pas tous les élèves qui ont ma chance. Ma génération mérite autant une éducation de qualité que celle que les générations précédentes ont reçue.

Gabriel Morin, 13 ans, Val-des-Monts