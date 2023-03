Il survit 24 jours en mer grâce à du Ketchup, Heinz veut souligner son périple

Après avoir survécu près d’un mois en mer en mangeant du Ketchup, la compagnie américaine Heinz souhaite lui offrir un nouveau bateau.

En décembre dernier, Elvis François s’est retrouvé coincé sur son voilier en plein milieu de la mer des Caraïbes.

«Je n’avais pas grand-chose pour survivre. Juste une bouteille de ketchup, des assaisonnements à l’ail et du bouillon Maggi», a raconté celui qui a survécu 24 jours avant d’être secouru lors d’une entrevue en direct sur Facebook avec EmoNews.

Ayant gravé le mot «Help» (aide) sur son casque, il a été repéré, à bord de son voilier, à 120 milles nautiques au nord-ouest de Puerto Bolivar, selon la Marine colombienne qui a procédé à la mission de sauvetage.

Après que son histoire ait été rendue publique dans les médias, la compagnie Heinz s’est lancée à la recherche du Dominicain de 47 ans.

«Vous vous souvenez peut-être d’Elvis François comme le marin courageux qui a survécu qu’avec du ketchup et des épices alors qu’il était à la dérive en mer pendant 24 jours. Eh bien, Heinz veut fêter son retour sain et sauf et l’aider à acheter un nouveau bateau... mais nous n’arrivons pas à la retrouver», a indiqué l’entreprise sur Instagram en lançant la campagne #FindTheKetchupBoatGuy.

Il aura fallu près de deux semaines pour que les porte-paroles de Heinz retrouvent Elvis François.

«Ce fut un effort incroyable sur six continents qui a conduit à des centaines d’articles, de pistes et à notre éventuel contact avec Elvis», dit Heinz en remerciant les internautes pour leur aide.