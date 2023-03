Ingérence chinoise: Poilievre demande une enquête publique

OTTAWA - Le chef du parti conservateur, Pierre Poilievre, emboîte le pas de ses homologues du NPD et du Bloc québécois et réclame une enquête publique indépendante sur l’ingérence chinoise dans le processus démocratique.

M.Poilievre souhaite cependant avoir l’assurance que le commissaire ne soit pas un proche du parti libéral. Il réclame aussi que la cheffe de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, y soit convoquée, et que l’intimidation envers la communauté chinoise par le parti communiste chinois soit à l’ordre du jour.

Le chef conservateur a fait cette annonce juste avant le début du comité permanent de la procédure et des affaires de la chambre qui a été rappelé en urgence pour étudier le dossier.

Le député néodémocrate, Peter Julian, y a déposé une motion pour demander le déclenchement d’une «enquête publique nationale sur les allégations d'ingérence étrangère dans le système démocratique canadien, y compris, mais sans s'y limiter, les allégations d'ingérence dans les élections générales par des gouvernements étrangers».

La motion réclame que l’enquête puisse convoquer «des témoins du gouvernement et des partis politiques, qu’il s’agisse de ministres, d’anciens ministres, des chefs de cabinet du premier ministre et du chef de l'opposition officielle pendant les campagnes électorales fédérales de 2019 et 2021 et les directeurs de campagne nationaux pour ces campagnes du parti libéral et du parti conservateur.

La motion prévoit aussi que l’enquête ait accès à tous les documents qu’elle juge nécessaires, y compris ceux liés à la sécurité nationale.