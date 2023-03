Jack Layne: «Le rap est une façon d'exister»

La musique coule dans les veines de Jack Layne. Cousin de Jeanne et Louis-Jean Cormier, petit-fils de la fondatrice du festival de Petite-Vallée, neveu du président actuel du festival, le rappeur de 24 ans remercie sa famille de lui avoir légué cette passion pour la musique.

• À lire aussi: Voici 10 chansons sorties en février à découvrir

« Depuis que j’ai six ans que je dis que je veux faire cela dans la vie », lance Jack Layne, de son vrai nom Jacob Lainesse.

D’abord amateur et musicien de musique folk, l’auteur-compositeur-interprète a découvert le rap en quittant sa Petite-Vallée natale pour Victoriaville vers l’âge de 14 ans.

Il présente aujourd’hui son deuxième EP, L’art du commun Volume 2, faisant suite à un premier opus présenté en pleine pandémie, en février 2022.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

« Ce volume 2 est la boucle de mon ouvrage postpandémique qui parlait de la situation hors du commun que nous vivions et de la façon de réapprendre à vivre en menant une bataille que nous avions, pour une fois, tous en commun », explique le rappeur qui réside désormais à Montréal.

« Le volume 2 est toujours dans l’introspection, mais on embrasse le renouveau dans notre vie de tous les jours avec optimisme et résilience. On célèbre la beauté de la vie et du quotidien. »

Ses textes parfois plus théâtraux « ou poussés au max » s’appuient sur des situations vécues par le chanteur dans sa vie de tous les jours. Souvent, l’artiste se parle à lui-même, devenant confident de sa propre histoire. L’un des thèmes récurrents abordés par le rappeur ? Ses combats intérieurs.

Une liberté nouvelle

« À partir du moment où j’ai découvert le rap, j’ai senti une liberté nouvelle, explique l’artiste qui s’est déniché un nom de rappeur dans le but de tracer une ligne entre ses projets folk et rap. Il y a quelque chose qui est proche du slam, des monologues bien faits, qui est très vrai et très humain, que j’ai toujours aimé dans le rap. J’aime aussi l’énergie revendicatrice, même si je suis un gars de bonne famille (rires). »

Jack Layne joue tous les rôles sur ce nouvel EP, qui s’écoute d’ailleurs d’un trait. Il chante, s’occupe du mixage et des beats et produit.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il travaille également sur son premier album complet qui devrait être présenté au public en 2023. « On l’espère », dit l’artiste qui souligne que le rap est un beau médium de communication et une manière saine de se défouler.

Jack Layne se souhaite de pouvoir vivre un jour de la musique rap au Québec. « En étant auteur-compositeur-interprète, en étant versatile, je pense que c’est possible. »