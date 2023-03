James Bond aussi

Vous avez sûrement lu que la réédition des livres de James Bond sera « purgée » de commentaires « jugés racistes » de l’auteur Ian Fleming.

Ma chronique ne porte pas sur la pertinence ou pas de réécrire des livres écrits en 1953 (comme Casino Royale). Vous vous doutez bien que je trouve ça complètement ridicule.

Mais ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est la définition de ce que les « correcteurs » de James Bond trouvent raciste...

Quand je lis qu’on a retiré des mots « jugés racistes », je me pose toujours la question : « jugés par qui » ?

DE KESSÉ ?

Je vous donne un exemple... Dans le roman de Ian Fleming Live and Let Die (Vivre et laisser mourir), l’agent secret 007 parle des Africains qui sont impliqués dans le commerce de l’or et des diamants et il dit (ma traduction) : « Ce sont des gars qui respectent pas mal les lois, selon moi, sauf quand ils ont trop bu ». Dans la nouvelle version censurée, euh, je veux dire actualisée pour 2023, on a enlevé les mots « sauf quand ils ont trop bu ».

Mais pourquoi ? En quoi est-ce raciste de dire de quelqu’un qu’il n’est pas fiable quand il a trop bu ? En quoi est-ce raciste ? En 2023, quand tu écris sur des Africains, tu ne peux leur trouver que des qualités, pas de défauts ? Si j’étais Africaine, je trouverais cette attitude paternaliste, condescendante et même... colonialiste !

Dans un autre passage du livre, James Bond se rend à Harlem (le quartier noir de New York) et rend visite à un club de danseuses nues. Dans la version originale, Fleming écrivait : « Bond pouvait entendre les spectateurs haleter et grogner comme des cochons devant leur auge ».

Dans la version actualisée de 2023, on a enlevé tout ça pour le remplacer par « Bond sentait une tension électrique dans la pièce ».

Si vous allez chez Parée à Montréal ou au Lady Mary-Ann à Québec, les individus masculins qui regardent la jolie Samantha se dévêtir vont très certainement haleter et grogner... peu importe la couleur de leur peau ou leur origine ethnique. Devant une paire de seins, Gino réagit comme Albert qui réagit comme Timothy. Qu’est-ce qu’il y a de raciste à dire que des hommes noirs ont un côté animal quand ils sont exposés à de la chair fraîche ? Quand les femmes allaient au défunt club 281 regarder des hommes déguisés en pompiers se faire aller la bizoune, vous ne pensez pas qu’elles « haletaient et grognaient comme des truies devant leur auge » ?

On convient qu’écrire chastement : « Il sentait une tension électrique dans la pièce », ça ne décrit pas vraiment avec la même ardeur le comportement parfois animal ou même bestial des amateurs d’effeuilleuses.

Et vous savez la meilleure ? Dans la version originale, Fleming écrivait aussi que, dans ce club de striptease, « James Bond sentait ses mains agripper la nappe. Sa bouche était sèche ». Autrement dit, au club de tout-nus, Bond bandait. Mais un homme blanc qui a une réaction animale devant la nudité, ça ne dérange personne, ce n’est pas répréhensible.

ARRÊTEZ DE CAPOTER

Comme les livres pour enfants de Roald Dahl, les livres de Ian Fleming ont été soumis à des « lecteurs en sensibilité » (sensitivity readers).

Dans ces deux cas, je les trouve beaucoup trop... sensibles.