Kings de Los Angeles: Blake décrit sa conversation avec Quick comme sa plus difficile comme DG

Jonathan Quick symbolisait l’image des Kings de Los Angeles. Choix de troisième tour en 2005, l’Américain n’avait jamais endossé un autre uniforme que celui des Kings en 743 matchs dans la LNH.

Mais il n’y a jamais rien d’éternel au hockey. Les Kings ont fermé une page importante de leur histoire mardi soir dans l’espoir d’améliorer leur équipe. Le directeur général Rob Blake a échangé Quick et son lourd contrat de 5,8 millions aux Blue Jackets de Columbus contre le défenseur Vladislav Gavrikov et le gardien Joonas Korpisalo.

« Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. » Au mois de juillet 2017, Marc Bergevin avait prononcé cette phrase pour expliquer les négociations tendues avec Alexander Radulov qui avait finalement opté pour un pacte de cinq ans et 31,25 millions avec les Stars de Dallas.

Blake n’a pas recyclé la même phrase dans le cas de Quick. Mais le directeur général des Kings a pensé au bien de son équipe avant de protéger une icône de son organisation.

À ses belles années à Los Angeles, Quick a conduit les Kings à deux conquêtes de la Coupe Stanley, en 2012 et 2014. Le gardien au style acrobatique était un acteur clé dans les deux triomphes, tout comme Anze Kopitar, Drew Doughty et Dustin Brown.

« Jonathan Quick est le meilleur gardien de l’histoire de cette organisation, a dit Blake lors d’une visioconférence mercredi matin. Il a mené les Kings deux fois à la terre promise. Nous le remercions. Il est un grand joueur et une grande personne. Il a rendu fiers tous les partisans des Kings. Nous lui en serons toujours reconnaissants. »

Photo d'archives, Martin Chevalier

Une question d’argent

Avec le départ de Quick, Blake a libéré 5,8 millions sur la masse salariale de son équipe. Le gardien originaire du Connecticut deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de l’année.

Avec l’argent économisé, les Kings ont trouvé une façon d’ajouter un défenseur fiable en Gavrikov (2,8 M) et gardien plus jeune et plus solide cette saison en Korpisalo (1,3 M).

Le prix à payer pour les Kings n’était pas celui de Quick. Au contraire, Jarmo Kekalainen a aidé son homologue en prenant la responsabilité de la dernière année de son contrat. Le DG des Blue Jackets a reçu un choix conditionnel de 1er tour en 2023 et un choix de 3e tour en 2024.

Si les Kings ne font pas les séries cette année, ce qui serait surprenant, les Jackets recevraient un choix de 2e tour en 2023 et un autre choix de 2e tour en 2024 à la place du choix de premier tour pour le prochain repêchage.

AFP

De la frustration

Le départ de Quick a fait plus de vagues à Los Angeles que les acquisitions de deux bons joueurs. Blake a passé la grande majorité de sa rencontre avec les médias à justifier sa décision.

À l’intérieur du vestiaire, Kopitar et Doughty ont mal encaissé la nouvelle. Blake l’a confirmé en disant qu’il n’avait pas eu la chance de parler à ses vétérans puisqu’il n’avait pas fait le voyage à Winnipeg. Les Kings ont gagné 6 à 5 en tirs de barrage face aux Jets, mardi soir. Pendant ce match, Blake a finalisé ce pacte avec les Blue Jackets.

Le DG des Kings a donc informé son gardien après la rencontre en plus de parler à Kopitar et Doughty, alors que Todd McLellan, l’entraîneur en chef, a rencontré Phillip Danault.

Questionné sur la nature de sa discussion avec Quick, Blake a fait cette confession.

« C’est personnel. Mais je dirais que ce n’était pas facile. C’est probablement la conversation la plus difficile pour moi dans mon rôle de DG. »

« Ce n’était pas parfait en raison de l’heure, a poursuivi Blake. Est-ce que nous aurions pu faire ça d’une autre façon ? Peut-être. Mais nous devions procéder à l’échanger à cette heure et je ne pouvais pas attendre le lendemain pour parler aux joueurs. »

Un retrait de chandail ?

Une fois que la poussière retombera, soit d’ici quelques années, les Kings auront l’occasion de réparer les ponts avec Quick. Le numéro 32 devrait logiquement voir son chandail retiré par l’organisation.

« Je n’ai pas le dernier mot à ce sujet, mais il le mériterait », a précisé Blake.