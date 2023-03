La CAQ rapetisse la nation québécoise et ressemble de plus en plus au PLQ

J’ai frissonné en entendant Paul St-Pierre Plamondon suggérer qu’on refasse pour la 13e fois au moins le vieux film de série B en convoquant une commission sur l’avenir du Québec qui nous rappellera des évidences... inutilement puisque la CAQ sera trop lâche pour agir!

Décidément, on ne comprendra jamais!

Voilà que le PQ embarque dans la valse-hésitation de la CAQ en lui suggérant un scénario éculé.

Paul St-Pierre-Plamondon souhaite à François Legault un élargissement de l’autonomie le plus possible à l’intérieur de la fédération. Il suggère aussi une commission sur l’avenir du Québec.

À mon âge, j’ai déjà écouté et réécouté cette vieille reprise insipide jusqu’à l’écœurement.

De Duplessis à aujourd’hui

Après la Commission Tremblay de 1953 sous Duplessis qui réclamait plus d’autonomie en matière fiscale, il y a eu le statut particulier de Jean Lesage, celui de Paul Gérin-Lajoie, en 1961.

Puis il y a eu «l’égalité ou l’indépendance» de Daniel Johnson et les états généraux de 1967, sans oublier le «Vive le Québec libre» du général de Gaulle.

Il y a eu la commission Pépin-Robarts que Pierre Elliott Trudeau a flanquée au panier.

On a eu deux référendums, trois si on compte Charlottetown. On a eu des négociations autour du lac Meech, on a eu la commission Bélanger-Campeau... et j’allais oublier le Rapport Allaire!

Rapetisseurs

Comment demander à une bande de libéraux-péquistes (comme ceux qui garnissent les rangs de la CAQ) d’être autonomistes, alors qu’ils s’avèrent trop lâches pour faire respecter la loi 101 sur la rue Sainte-Catherine?

Évidemment, la CAQ a répondu à la suggestion de Plamondon qu’une commission «diviserait» le Québec... parce que les Caquistes ont déjà contracté les manies langagières des rapetisseurs de la nation.

Que voulez-vous? La CAQ ressemblera de plus en plus au PLQ... pas celui de Bourassa ou de Lesage, ces affreux «diviseurs»... non, celui des Anglade-Couillard-Charest.