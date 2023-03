La CIA et l’arrestation de Nelson Mandela

Un article du Time publié lundi a ramené à l’avant-scène une histoire qui circule depuis un bon moment déjà.

Les nouvelles révélations contenues dans l’article viennent appuyer la thèse selon laquelle l’administration de John F. Kennedy a joué un rôle dans l’arrestation de Nelson Mandela.

Guerre froide et lutte au communisme

Ce n’est sans doute pas la première fois que vous lisez sur la guerre froide et le rôle controversé de la CIA. L’agence américaine n’en serait pas à première ingérence.

Pour bien comprendre le rôle possible de la CIA dans le dossier de Nelson Mandela, il importe de se replonger dans le contexte de l’époque. Au début des années 1960, le célèbre activiste qui a passé 27 ans derrière les barreaux n’est pas encore une icône et ce sont ses fréquentations qui le rendent suspect aux yeux du gouvernement américain.

Lorsqu’on l’arrête en 1962, le futur président de son pays est de retour d’un voyage de deux mois à divers endroits en Afrique. Il a profité de son périple pour suivre une formation militaire et recueillir des fonds pour le Congrès national africain.

À cette époque, il est juste d’affirmer que les États-Unis percevaient Mandela et son organisation d’abord et avant tout comme une menace communiste potentielle plutôt que comme les porteurs d’un nationalisme légitime.

De plus, l’Afrique du Sud était alors le partenaire commercial le plus important dans cette Afrique de la guerre froide. Ses ports étaient ouverts à la Marine américaine et on a pu y installer des stations permettant de détecter des lancements de missile.

Ajoutons également que la période en était une d’escalade entre les deux grands blocs, comme en témoignent l’invasion ratée de Cuba et la crise des missiles qui entraînait le monde vers un conflit nucléaire en octobre 1962.

Le rôle de la CIA

La contribution américaine à l’arrestation de Mandela consisterait en une série d’échanges avec les autorités sud-africaines au sujet des déplacements de ce présumé communiste. C’est ce qu’on retient des propos de Richard Stengel, auteur de la biographie de Mandela intitulée Long Walk to Freedom.

Stengel, également auteur d’un fascinant balado de 10 épisodes intitulé Mandela: The Lost Tapes, s’est livré à un véritable travail de moine pour retracer toute l’histoire de la collaboration de la CIA, cumulant des témoignages d’anciens agents de l’agence, analysant les propos de Mandela lors de la réalisation de la biographie et multipliant les demandes d’accès à l’information.

Lorsqu’on recoupe l’ensemble des témoignages, on en arrive à la conclusion que des agents de la CIA pistaient Mandela et que ce serait un ancien consul américain qui aurait relayé l’ensemble des données au gouvernement sud-africain.

Comme historien, je ne peux qu’être en accord avec Stengel lorsqu’il demande aux autorités américaines d’être plus transparentes sur le passé de la CIA: «I believe that one of America's values, particularly in this struggle against authoritarianism, is that America is transparent about its past, that we try to repair the breach.»