La Classique de hockey BFL CANADA

La première édition de la Classique hockey BFL Canada, qui a eu lieu sur la patinoire du Centre Bell, a recueilli la somme de 70 000 $ en dons pour la Fondation Véro & Louis. La présidente de BFL, Lisa Giannone, tenait à remercier les employés de BFL, ainsi que les partenaires de la journée, le Groupe Guillaume Maurice Scotia Gestion de Patrimoine, First Onsite, Chubb, Zurich, Liberty et Mutual Assurance.

Photos fournies par Pascale Vallée

La médaillée olympique, Julie Chu et Louis Morissette entourent Sacha Vaillancourt, BFL, Katty Taillon, DG Fondation Véro & Louis, Lisa Giannone, présidente BFL, Fred Pelaez, BFL, Jean-François Bilodeau, BFL, et Danièle Sauvageau, médaillée olympique.

Parmi les anciens joueurs de la LNH, il y avait Maxim Lapierre, Bruno Gervais et Guillaume Latendresse.

Avant la rencontre, Youppi! a croisé les officiels James McGregor, Peter Moraitis, Richard Trottier, ancien arbitre de la LNH, et Émile Leblanc.

Francis Bouillon et Patrice Brisebois entourent l’entraîneur-chef, Yvon Lambert.

Maxime Talbot est en compagnie des organisateurs de la journée BFL Canada, Fred Pelaez, Sacha Vaillancourt et Jean-François Bilodeau.

Brian Kelly est en compagnie de Geneviève Paquette, Fondation du Canadien, de Réjean Houle et de l’ancien gardien de but du Canadien Jocelyn Thibault, DG de Hockey Québec.

L’excellent jeune hockeyeur Francesco Montoro, qui a marqué un but, est entouré de trois anciens joueurs du Canadien : Francis Bouillon, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre.

À Rouyn, dans le cadre de la soirée BFL, l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux au Canada, Michel Bradley et Alain Thibault ont discuté avec Réjean Houle.