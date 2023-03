Le Canada n'a plus de crédibilité sur la scène internationale

Sommes-nous intimidés par la Chine ? Est-ce que la peur de représailles de ce régime autocratique nous paralyse au point où on en perd le nord ?

On peut se poser la question. Que ce soit les épisodes des ballons qui survolaient impunément notre espace aérien, les fameux présumés « postes de police » chinois clandestins sur notre territoire, les influences alléguées du régime sur nos choix politiques ou finalement la potentielle intrusion dans notre vie privée via TikTok, ce sont tous des enjeux soulevés au courant des dernières semaines sans qu’il n’y ait de réaction musclée de la part de nos élus, mise à part l’interdiction de télécharger l’application TikTok sur les appareils gouvernementaux.

Une colonne vertébrale en Jell-O

Notre gouvernement a une colonne vertébrale faite en Jell-O lorsqu’il s’agit de la Chine. On dirait que nous sommes tellement reconnaissants que le régime chinois ait libéré les deux Michael après les avoir emprisonnés de manière injuste que l’on ne veut pas les déranger avec nos petits bobos de pays riche : Respect de la vie privée, intégrité de nos élections, souveraineté de notre territoire et de notre espace aérien. Voyons, rien de quoi fouetter un chat !

Comment un État peut-il se faire respecter à l’international lorsqu’il tolère l’ingérence d’un tiers dans les piliers de sa démocratie ? Poser la question, c’est y répondre. La Chine se permet d’infiltrer notre démocratie et de tenter de l’influencer parce qu’elle nous considère faibles. Et nous le sommes. Le Canada n’a plus aucune importance au niveau international. Il est révolu le temps où nous étions considérés, où nous avions une réelle doctrine diplomatique et géostratégique. Aujourd’hui, nous sommes à la traîne de nos voisins du Sud.

Nous n’avons abattu un des ballons que lorsque les États-Unis ont fait de même. Nous n’avons interdit TikTok que lorsque les États-Unis ont fait de même. Pourrait-on s’inspirer d’eux également pour déclencher une enquête sur l’influence étrangère en période électorale ?